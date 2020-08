Le CD&V rejoindra-t-il la Vivaldi? Réponse ce soir à l'issue d'un nouveau bureau politique

Un bureau politique physique se tiendra ce soir à 20 h au siège du CD&V avec une question à l'ordre du jour: oui ou non à la Vivaldi ?

Un premier bureau politique s'est tenu ce lundi matin à distance. Une soixantaine de membres y ont participé. A l'issue de cette réunion, le président du CD&V Joachim Coens a refusé de dire si le CD&V est prêt à se lancer dans une coalition Vivaldi, aux côtés des familles socialistes, libérales et écologistes.

Pourtant dimanche soir, le chargé de mission royale, le président de l'Open VLD Egbert Lachaert, a réuni les sept partis en vue pour former le futur gouvernement fédéral: le PS, le SP.A, le MR, l'Open VLD, Ecolo, Groen et le CD&V. C'était la première fois depuis les élections de mai 2019 qu'une telle réunion était organisée.

Selon Joachim Coens, il s'agissait d'une "réunion informative" et non d'une réunion marquant le début de négociations. "Il y a beaucoup de préoccupations qui ont été exprimées sur le contenu mais surtout sur la teneur de la réunion. Comment va se dérouler la collaboration entre le niveau fédéral et le niveau flamand? Comment allons-nous faire rayonner le positivisme?" a-t-il dit. Le CD&V tient beaucoup aux dossiers éthiques et à la réforme de l'Etat. "La confiance est une chose très importante. Je pense que nous devrons encore continuer à en parler pour que les choses soient mieux définies", a expliqué le président.

Autrement dit, ce n'est pas parce que le CD&V a participé à la grande réunion de dimanche soir qu'il faut y voir un engagement dans un processus de négociation. Sauf que dès ce lundi soir, on pourrait y voir plus clair car l'intention est de répondre clairement à la question de savoir si le CD&V s'engage dans les négociations aux côtés des autres partis. L'idée étant "de dénouer les nœuds", nous précise-t-on.