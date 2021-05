Le CD&V poussera Sabine de Bethune, ancienne présidente du Sénat, à la Cour constitutionnelle

Le CD&V a choisi de soutenir la candidature de l’ancienne présidente du Sénat Sabine de Bethune au poste de juge à la Cour constitutionnelle, a-t-il annoncé jeudi.

Le Sénat avait officiellement reçu fin avril les candidatures de l’ex-ministre flamande Joke Schauvliege et de Sabine de Bethune pour remplacer Trees Merckx-Van Goey qui s’apprête à prendre sa retraite. Le vote secret est prévu ce vendredi. Une majorité des deux tiers sera nécessaire pour désigner la nouvelle juge.

La Cour constitutionnelle est composée de douze juges, dont six juristes expérimentés et six politiques qui ont au moins siégé dans un parlement pendant cinq ans. La procédure prévoit que, pour cette deuxième catégorie, le parti concerné par le siège vacant – en l’occurrence ici le CD&V – soumette deux noms de candidats pour remplacer le juge qui prend sa retraite.

Traditionnellement, ces nominations se font sans remous, mais les deux tentatives infructueuses de désigner Zhakia Khattabi (Ecolo) à l’un de ces postes restent dans les mémoires.