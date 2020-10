Le casse-tête de la taxe sur les "grandes fortunes" ou " épaules les plus larges " de la coalition Vivaldi

C’est dans l’accord de gouvernement. La coalition Vivaldi s’est entendue pour demander " une contribution équitable aux individus qui ont la plus grande capacité contributive, dans le respect de l’entrepreneuriat ", notamment pour financer les besoins du secteur de la santé, dans le cadre de la crise Covid. Le gouvernement a aussi expliqué qu’il n’y aurait pas de nouvelle taxe. Alors, pour parvenir à engranger les 150 à 300 millions d’euros envisagés, la piste avancée est celle d’une remise en selle de la taxe sur les comptes titres, taxe retoquée par la Cour constitutionnelle. La nouvelle équipe gouvernementale devrait donc slalomer entre les remarques de cette Cour pour rendre cette taxe applicable.

Que sera cette " contribution équitable " ?

Rien que du côté francophone des partis de la majorité, entre le PS et le MR, les mots employés ne sont pas les mêmes pour parler de cette taxation. Sur un plateau de télévision, peu après la conclusion de l’accord de gouvernement, le président du PS, Paul Magnette, déclarait : " C’est très exactement un impôt sur la fortune, mais il ne s’agit pas du tout de toucher la classe moyenne ". De son côté, le président du MR, Georges-Louis Bouchez, est revenu sur le sujet jeudi soir à la RTBF, pour lui, pas question de parler de taxer " les épaules larges ", termes qui pour lui sont " les verbes et la manière de parler de l’extrême gauche ". Pour Georges-Louis Bouchez, ce n’est pas une nouvelle taxe, " c’est la taxe sur les comptes titres qui avait été annulée par la Cour constitutionnelle ". Cette taxe qui a été déjà été perçue a été recalée par la Cour et ne peut plus, dans l’état actuel des choses être perçue en 2021. Elle valait pour les comptes titres avec un minimum de 500.000 euros. Le nouveau gouvernement relèverait ce minimum à 1 million d’euros, selon Georges-Louis Bouchez. Rien voir, selon le président du MR avec la taxe des millionnaires : " la taxe des millionnaires, réclamée par le PTB, c’est celle que la classe moyenne qui a un petit mieux réussi va devoir payer, c’est celle où on additionne votre maison, peut-être une résidence secondaire et quelques éléments de patrimoine et on vous fait payer un impôt là-dessus ", explique Georges-Louis Bouchez qui veut s’en tenir à la taxe sur les comptes titres.

Il faudra tenir compte des remarques de la Cour constitutionnelle

On sent bien que le recours à cette taxe devra répondre à un souci d’équilibre, entre les partis de gauche qui voudront montrer qu’on taxe les plus riches et ceux de droite pour qui il sera essentiel de rassurer les entrepreneurs.

Il faudra aussi surtout que la nouvelle mouture de cette taxe sur les comptes titres franchisse le cap de la Cour Constitutionnel. Lors de l’examen de la taxe précédente sur les comptes titres, la Cour constitutionnelle avait validé l’objectif du législateur. Celui-ci al le droit de vouloir, par exemple, une fiscalité plus juste ou d’encaisser de l’argent pour l’Etat.

Cependant, ce qui coinçait avec cette taxe, c’est qu’elle visait certaines choses et en excluait d’autres. " Le législateur a le droit de traiter différemment des situations. Mais soit si ce sont des situations identiques, il faut vraiment expliquer pourquoi c’est taxé de manière différente ", explique Me Sabrina Scarnà, avocate spécialisée en matières fiscales. La taxe sur les comptes titres avait été recalée parce qu’elle incluait certaines choses, comme les actions ou les obligations, mais en excluait d’autres comme les produits dérivés. Pour la Cour constitutionnelle, la taxe traitait de manière différente des personnes dans une situation identique. Il n’y avait pas de raisons de les distinguer et les justifications du législateur pour le faire étaient insuffisantes. La Cour épinglait aussi le fait qu’on fasse une différence entre les détenteurs de titres dématérialisés, liés à un compte titre, et les actionnaires d’une société inscrits dans le registre des parts. Les premiers, qui avaient par exemple, acheté des actions d’une société via leur banque, payaient la taxe. Les seconds, propriétaires d’une partie d’une société, parfois la même, inscrits au registre des parts ne devaient pas payer la taxe. Là aussi, la différence de traitement était insuffisamment argumentée par le législateur.

Tenir compte de ces remarques de la Cour Constitutionnelle sera essentiel. " Il leur suffit de lire correctement l’arrêt. Ils savent comment écrire la taxe pour qu’elle ne soit plus invalidée ", répond Me Sabrina Scarnà. " Soit, ils arrivent à justifier mieux les distinctions. Toute personne se trouvant dans une situation identique doit être traitée de manière égale, sauf à justifier d’une distinction objective. Donc, ils doivent arriver à mieux justifier pourquoi d’aucuns sont visés et d’autres pas", explique Me Scarnà. Même chose pour les produits financiers visés ou pas par la taxe. " Soit, ils ne font plus de distinction entre des produits qui sont des produits d’investissement. Soit, ils arrivent à justifier ", poursuit-elle.

Le souhait du gouvernement de ne pas taxer l’entrepreneuriat

A priori, la coalition Vivaldi voudrait que cette taxe sur ceux qui ont la plus grande capacité contributive épargne les actionnaires de société qui investissent et font fonctionner l’économie. Là aussi, pour justifier la différence de traitement entre actionnaires qui mobilisent des fonds pour faire tourner une entreprise et d’autres qui investissent pour obtenir un rendement, il faudra que le législateur argumente. "Il suffit d’expliquer qu’on ne vise pas les gens qui sont actionnaires de leur propre société. On pourrait très bien considérer que toute personne qui détient des parts à titre d’investissement est visée alors que toute personne qui entreprend n’est pas visée ", explique Me Scarnà.

Un parcours semé d'embûches

Cela dit, le terrain est miné. Une taxe sur les comptes titres court le risque de diriger ceux qui seraient visés vers d’autres types d’investissements. Le risque est aussi toujours réel d’ouvrir la voie à une nouvelle attaque pour inconstitutionnalité. " Demain, s’ils vont un pas plus loin en disant qu’ils ont compris ce qu’a dit la Cour, pourquoi quelqu’un avec un portefeuille titre avec des warrants et tout ce qu’on veut mettre dedans qui fait un million d’euros, a des épaules plus larges que celui qui a un immeuble d’un million d’euros ? Pourquoi l’investissement immobilier échapperait alors que l’investissement mobilier n’échapperait pas alors qu’on taxe la propriété ", s’interroge Me Scarna. "C’est de nouveau créer des différences et ils ont intérêt à bien justifier les différences, qu’elles soient objectives et qu’elles puissent résister à l’examen de la Cour constitutionnelle ", estime l’avocate fiscaliste.

Bref, le nouveau ministre des Finances, le CD&V Vincent Van Peteghem, qui sera en charge de concocter ce projet de " contribution équitable " demandée aux individus ayant une plus grande capacité contributive ", risque d’avoir beaucoup de travail avant d’arriver à un texte inattaquable.