Le CA de Publifin exige la révocation de Dominique Drion et André Gilles

Cela faisait peu de suspense, l'assemblée générale de Publifin-Nethys s'est prononcée sur les récentes nominations d'André Gilles (ex-PS) et Dominique Drion (ex CDH) au sein du conseil d’administration de Publipart, l'une des filiales du groupe. Les administrateurs demandent la révocation des deux hommes avec une certaine fermeté:" Le Conseil d’Administration de Publifin enjoint ce jour Nethys d’actionner sans délai tous les leviers dont elle dispose afin d’obtenir la révocation des administrateurs précités des différents mandats encore occupés par ceux-ci au sein du groupe."

L'annonce de la nomination du duo Gilles-Drion a fait grand bruit ce week-end, y compris du coté du CA de Publifin qui, dans un communiqué, l'affirme: "n’a nullement été ni associé, ni informé de ces désignations qu’il regrette fermement dès lors que la décision avait été de les écarter des Conseils d’Administration de Publifin et Nethys lors de la recomposition de ces organes". Pour rappel, les deux hommes sont au cœur du scandale Publifin et de la création de ces comités de secteur où les mandataires, présents ou non, étaient rémunérés 500 euros la minute.