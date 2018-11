Le burn-out des politiques: un ex-président de parti témoigne

L'idée qu'un homme politique peut travailler tous les jours 365 jours par an, 24 heures sur 24, c'est pas possible; c'est pas réel

"L'idée qu'un homme politique peut travailler tous les jours 365 jours par an, 24 heures sur 24, c'est pas possible; c'est pas réel", explique Jean-Michel Javaux. L'homme est co-président d'Ecolo quand la Belgique reste sans gouvernement pendant 541 jours consécutifs. Une période dont l'homme se souvient très bien. Pour lui, l'une des difficulté de cette période et tant que co-président d'un parti a été d'être déconnecté de ce qui se passait autour de lui. "Pendant la crise, j'apprenais deux semaines après que la mère d'un copain était décédée (...) parce qu'on était concentré complètement par le chapitre BHV et on était donc déconnectés".

On s'en souvient les négociations ont duré très longtemps avec, à plusieurs reprises, la nomination d'un démineur, d'un explorateur,... sans pour autant parvenir à un gouvernement. Pour Jean-Michel Javaux, cette absence de résultat peut amener au burn-out. "Dans toute fonction, lorsque vous travaillez beaucoup mais que vous parvenez à un résultat, alors ça va. Mais si vous avez le sentiment de passer des heures et des heures en négociations et que finalement ça ne débouche sur rien et que vous n'avez pas cette forme d'utilité; c'est là qu'arrive le burn-out", explique-t-il.

Un stress qui s'est prolongé dans sa vie de co-président de parti : "Au moment où je me réveillais, j'avais une énorme boule au ventre qui était d'arriver sur le gsm et de voir ce qu'il y avait dans la presse du matin, les déclarations de tel ou tel parlementaire. C'est vrai que c'est une forme de stress permanent".