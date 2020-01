Le bureau Gijs Van Vaerenbergh concevra 3 pistes cyclables le long du canal à Bruxelles

Le bureau d'architectes Gijs Van Vaerenbergh a été officiellement mandaté par le gouvernement bruxellois pour concevoir trois liaisons cyclables et piétonnes sous les ponts Van Praet, Jules De Trooz et Sainctelette, le long du canal à Bruxelles, annonce mardi le secrétaire d'Etat régional en charge de l'Urbanisme Pascal Smet (sp.a - One brussels).

Le choix du jury s'est porté sur Gijs Van Vaerenbergh car son projet met en évidence "le caractère naturel des liaisons cyclistes et piétonnes au sein de l'espace public autour de ces trois ponts". Concrètement, les quais du canal seront abaissés à hauteur de ces ponts afin de permettre un nouveau franchissement fluide sous les ouvrages.

"Les liaisons le long du canal sont un bel exemple de ce que Bruxelles prévoit pour demain. Nous offrons beaucoup d'espaces pour les piétons et pour les cyclistes et nous nous soucions de la parfaite intégration des nouvelles liaisons dans l'espace public environnant", a indiqué Pascal Smet.

La piste cyclable qui longe le canal à Bruxelles est l'une des plus utilisée de la Région, et les nouvelles liaisons sous les ponts Van Praet, Jules De Trooz et Sainctelette permettront à des milliers de cyclistes de circuler de manière plus rapide et plus sûre. Un budget total d'environ 5 millions d'euros est annoncé pour ces trois projets, dont un tiers financé par le Fonds européen de développement régional (Feder).

Le 3 janvier dernier, Pascal Smet avait en outre confirmé vendredi la délivrance d'un nouveau permis d'urbanisme en vue du réaménagement complet de l'avenue du Port, située entre les ponts Jules De Trooz et Sainctelette. L'aménagement d'une nouvelle piste cyclable bidirectionnelle y est notamment prévu.