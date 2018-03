Le bureau de Bart De Wever, "on dirait la chambre d'un adolescent passionné"

François Brabant, l'un des fondateurs du magazine Wilfried, était l'invité de Jour Première ce jeudi. Dans son troisième numéro qui vient de sortir, le magazine publie une interview de Bart De Wever. Retour sur les coulisses de cet entretien.

Cette interview a-t-elle été difficile à décrocher ?

"C'est assez amusant parce que le déclencheur indirect de cet interview est Paul Magnette, ancien président du Parti socialiste et ancien ministre président wallon qui était la personnalité en couverture du Wilfried numéro un. À la fin du long entretien qu'il nous avait accordé, la toute dernière réponse était sur De Wever et il disait : 'Je suis en opposition frontale avec De Wever, mais il faut reconnaître que, quand Bart De Wever a déboulé dans le paysage politique belge, quelque part il a forcé tout le monde à hausser son niveau de jeu.' Et Paul Magnette ajoutait : 'Qu'on l'aime ou pas, Bart De Wever élève le débat'. Je suis sûr qu'en fait 90% des militants socialistes et même des cadres socialistes sont en fondamental désaccord avec Paul Magnette là-dessus. Mais on voit le côté intellectuel et professeur d'université de Paul Magnette. Et donc, la dernière question de cette interview de Paul Magnette était un appel du pied. C'était 'moi je me positionne comme le seul politique francophone capable d'être aussi un intellectuel et d'avoir ce rapport au temps long' et en face il y a Bart De Wever…"

Et Bart De Wever répond.

"A la suite de cette interview, j'avais appelé la porte-parole de la N-VA en lui disant que ça méritait une réponse. À ce moment-là, elle m'a dit que non, Bart De Wever n'avait pas le temps, problème d'agenda, etc. OK. Et quelques semaines après, spontanément, la porte-parole de la N-VA me rappelle en disant : 'Tu sais, si on a dit non, ce n'est vraiment pour un problème d'agenda, ce n'est pas du tout un refus de principe.' Donc voilà, cette interview s'est mise en place. Ce qui est intéressant à dire, c'est que cette interview a eu lieu au mois de novembre. Par contre, elle a été relue il y a deux semaines encore par Bart De Wever, qui n'a pas changé une virgule."

Il faut aussi préciser qu'elle a duré beaucoup plus longtemps que prévu. Vous êtes arrivé dans son bureau à Anvers et c'était prévu pour une heure, mais ça a duré combien de temps ?

"Ça a duré 2h40. La petite histoire, c'est que moi j'avais un rendez-vous médical dans l'après-midi à Namur, et donc à un moment c'est moi qui ait dû dire à Bart De Wever : 'Désolé, je dois vraiment y aller.' Et le commissaire général de la police d'Anvers, qui avait rendez-vous normalement une heure après le début de l'interview, attendait dans la pièce à côté du bureau du bourgmestre. Il a poireauté, si je puis dire, pendant une heure et demie. Bart De Wever était lancé et je pense que si moi je n'avais pas dû partir pour ce rendez-vous médical, il pouvait encore parler une heure."

Ce n'est pas une interview d'actualité. On ne parle pas de Theo Francken, on ne parle pas du parc Maximilien. C'était voulu de votre part ou c'est lui qui n'a pas voulu répondre à ce genre de questions ?

"C'était voulu de ma part. Je dois être tout à fait honnête et sincère, je n'ai pas du tout posé ces questions-là, parce que le but était de vraiment sonder la singularité de Bart De Wever. Je pense vraiment que c'est un homme politique complètement différent des autres et je crois aussi qu'il y a deux personnalités politiques dont on peut dire qu'elles ont vraiment influer la trajectoire du vaisseau Belgique depuis 25 ans : c'est Elio Di Rupo et Bart De Wever. Ce sont vraiment les deux. Donc, c'est important, je pense, de savoir comment ces personnalités, qui ont eu une telle influence sur la Belgique, sur le cours de la Belgique, réfléchissent. C'était ça le but de cette interview."

Un petit mot quand même du décorum aussi du bureau de Bart De Wever. Vous commencez l'interview de cette manière-la, la description de son bureau et les innombrables objets qu'on peut voir dans son bureau. Ça en dit long sur la personnalité de Bart De Wever.

"C'est vraiment la première chose qui frappe. J'ai employé cette métaphore : on dirait la chambre d'un adolescent qui est passionné par des joueurs de tennis ou par des chanteurs de rock métal et qui parsème toute sa chambre d'objets, de posters, etc. Quand on arrive dans le bureau de Bart De Wever à l'hôtel de ville d'Anvers, il y a partout des vieilles pièces de monnaie, des antiquités romaines, un glaive, un casque de l'armée romaine, des livres sur Auguste partout. Auguste qui était quand même le premier empereur romain et qui était un dictateur populiste. Ça dit beaucoup de l'ambiguïté de Bart De Wever. À la fois il dit : 'Je ne veux pas emprunter la voie impériale, je poursuis l'indépendance de la Flandre, mais toujours dans la voie démocratique, mais en même temps j'assume cette référence positive à Auguste.'"

Est-ce que Bart De Wever a changé, a modifié son discours au fil des années ? Est-ce que le Bart De Wever qui traitait les Wallons de junkies et qui avait des mots très durs sur les relations entre nord et sud du pays a changé ? Est-ce que d'une certaine manière, en faisant appel à l'histoire, il cherche aussi à se placer au-dessus de la mêlée ?

"Oui, en fait, ce qui est marrant c'est que sa démarche et l'objectif qu'il poursuit n'ont pas du tout changé. C'est l'article un des statuts de la N-VA, l'indépendance de la Flandre, objectif suprême, et là-dessus depuis 20 ans il garde sa voix, il reste fixé sur son cap. Tous ceux qui pensent que parce que la N-VA participe maintenant au gouvernement fédéral, Bart De Wever aurait subitement changé d'avis, non, c'est son objectif de long terme. Mais par contre, ce qui a fondamentalement changé, c'est non pas le fond, mais la forme dans la manière de faire de la politique de Bart De Wever. Il dit lui-même : 'Avant j'étais un peu Jules César, maintenant je suis devenu Auguste.' C'est-à-dire que Jules César est le tribun populiste qui balance des formules à l'emporte-pièce, qui est d'abord un homme d'action…"

Et qui réfléchit ensuite.

"Voilà, j'agis puis je réfléchis. De Wever, jeune, était comme ça. Maintenant, c'est Auguste, c'est-à-dire quelqu'un qui est vraiment imprégné de sa mission historique et qui est peut-être prêt à tout pour l'accomplir."