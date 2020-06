Le budget wallon (presque) sur les rails

Le ministre wallon du Budget, le MR Jean-Luc Crucke, a fait le point sur les perspectives budgétaires de la Région. Il se veut rassurant. Selon lui, une bonne partie du chemin est faite.

Tableau de bord

La première démarche consistait à mettre au point un tableau de bord qui permette de vérifier l’impact de chaque décision. On peut y incorporer toutes les données utiles et les modifier au jour le jour. L’entourage du ministre l’a réalisé. Cela nous aide maintenant à appréhender la situation et toutes ses évolutions, se réjouit Jean-Luc Crucke.

Baisse des recettes, hausse des dépenses

La situation actuelle, ce sont 720 millions de recettes qui disparaissent en 2020 et sans doute encore 632 l’an prochain. Dans le même temps, il faut sortir cette année 709 millions de plus que ce qui était prévu dans la trajectoire budgétaire.

Il a donc fallu trouver de l’argent que la Wallonie n’avait pas.

Marchés confiants

Heureusement, explique le ministre, nous avons pu emprunter à très bon compte. La gestion wallonne, la promesse d’un budget dit " base zéro " qui doit remettre tout à plat... tout cela donne apparemment confiance aux marchés qui ont ouvert leur bourse assez largement. Au point qu’arrivé à la moitié de l’année, 85% des financements nécessaires sont d’ores et déjà disponibles.

L’encore inexpliqué

Reste un trou dans ces projections : l’impact du financement du tarif prosumer pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques (200 millions en 5 ans) et celui du plan de relance Get Up Wallonia qui doit préparer l’avenir économique, social et environnemental de la Wallonie (vaguement estimé à 400 millions). Mais ces points-là ne sont pas encore officiellement avalisés par le Gouvernement wallon. Ils n’ont donc pas été intégrés dans l’épure.