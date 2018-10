Le budget belge (quand même un peu) sur la sellette européenne

Imbroglio policito-médiatico-budgetaire, ce jeudi matin. Le journal économique flamand De Tijd annonce que la Belgique se trouve dans la liste des pays "à problèmes" - une liste baptisée "Club Med" et dressée par la Commission européenne - et que le budget 2019 est "recalé". La France, l'Espagne, le Portugal et, bien entendu, l'Italie, accompagnent la Belgique sur le banc des mauvais élèves budgétaires.

"Fake news"

Pour quelles raisons la Belgique se retrouve-t-elle, pour la deuxième année d'affilée, sur cette liste ? Par notre manque d'effort budgétaire. Si un pays de l'Union européenne n'atteint pas l'équilibre budgétaire, il doit veiller à abaisser son déficit de 0,6% du PIB. Notre budget 2019 ne respecte pas ces fameux 0,6%. Dans une lettre, en septembre, le Premier ministre évoquait déjà les réformes structurels significatives consentis par la Belgique ces dernières années pour tenter de faire "passer la pilule" d'un budget pas tout à fait dans les clous, en proposant d'activer la clause de réformes structurelles. Un mois plus tard, la sentence semble être tombé.

Semble, seulement, car le gouvernement a réagi en deux temps à l'article du journal flamand : Charles Michel, actuellement en plein sommet européen, qualifie de "fake news" (fausse information ou infox) l'information du Tijd : "J'ai eu un entretien hier avec M. Juncker sur le sujet. Il m'a dit littéralement : 'dites à votre presse nationale qu'il n'y a pas de problème avec la Belgique.'" Et le Premier d'ajouter : "c’est un échange de lettres classiques entre un pays et la Commission européenne sur notre stratégie de réformes et notre situation budgétaire. Il y a 28 pays au niveau européen et il y a un dialogue permanent avec la Commission. Ce n’est pas plus que ça. Et si la question est : si on doit faire mieux en matière de réformes et de budget, certainement, c’est évident. Mais c’est aussi ce pour quoi je plaide toujours et je n’ai pas attendu la Commission pour mener ce plaidoyer et pour poser des actes."

De nouvelles mesures ?

Sophie Wilmès, la ministre du Budget, indique, elle, que "à ce jour, la Belgique n’a reçu aucune notification de la Commission européenne. Nous n’avons reçu, non plus, aucune indication à ce stade qui nous laisserait présager un refus quelconque de la Commission. Un contact a été pris avec la Commission dès ce matin pour obtenir des clarifications à ce sujet."

Que dit cette fameuse lettre que le gouvernement n'a pas encore officiellement reçue mais dont il connait précisément la teneur ? La Commission estime qu'il semble qu'il y ait un problème avec le budget 2019. Qu'un dialogue doit s'engager entre la Belgique et la Commission européenne. Mais pas beaucoup plus. La Commission n'a pas encore recalé le budget et donc n'a pas enjoint le gouvernement à la mise en place de nouvelles mesures. Mais il est indubitable que le budget 2019 de la Belgique est sur la sellette européenne. On saura d'ici quelques semaines si le budget est réellement recalé et si des mesures additionnelles sont attendues par l'autorité européenne. Avec les élections législatives qui approchent chaque jour un peu plus, c'est un clou dans la chaussure de l'équipe Michel.