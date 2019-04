Le bracelet électronique c'est pas automatique !

Malgré les vacances de Pâques, oui le Parlement travaille ! Réunion ce mercredi 17 de la commission Justice, probable dernière réunion avant dissolution des Chambres. Et un vote discret. Vote d'une proposition de loi des partis de la majorité (N-va, MR, Cd&V et Open Vld) sur l'exécution des peines - vote majorité, contre opposition notamment PS, abstention d'Ecolo et en l'absence du Cdh. Avec une série de mesures très concrètes. Avec d'abord un important transfert de compétences : l’exécution des peines d’emprisonnement relèvera à l'avenir du pouvoir judiciaire pour les personnes condamnées à un total de peines allant jusqu’à 3 ans, tout comme c’est le cas pour les personnes condamnées à des peines de plus de 3 ans. Cela relevait auparavant du pouvoir exécutif, à savoir l'administration pénitentiaire - réglé par des circulaires.

Plus de surveillance électronique automatique pour les "petites" peines

C'est le juge de l’application des peines qui décidera dorénavant d’une libération anticipée, d’une surveillance électronique ou d’une détention limitée pour les personnes ayant encouru des peines d’emprisonnement n’excédant pas les 3 ans. Les peines d’emprisonnement ne seront plus converties automatiquement en surveillance électronique. Par une procédure écrite, le juge de l’application des peines décidera - après avis de la direction de la prison, éventuellement du ministère public et, si nécessaire, après rapport des maisons de justice - si la réinsertion de l’intéressé est telle qu’on peut lui appliquer une libération conditionnelle, une surveillance électronique ou la mesure de détention limitée - ce régime dans lequel le détenu part travailler en journée et doit rentrer le soir à la prison.Le juge vérifiera l'existence ou non d'indices de risque de récidive, de fuite ou d'importunité des victimes. Si le juge de l’application des peines l’estime nécessaire, il pourra entendre le condamné, après quoi un débat contradictoire sera tenu, comme c’est déjà toujours le cas pour le traitement des dossiers des personnes condamnées à des peines de plus de 3 ans. Koen Geens ministre Cd&V de la Justice : "Tous ceux qui ont reçu de courtes peines du juge de fond, soit des peines de moins de 3 ans, iront dorénavant directement à la prison s i cette peine dépasse les 18 mois. Si elle ne dépasse pas les 18 mois, le principe est aussi qu'il passe d'abord par la case prison, sauf si le condamné demande au juge d'application des peines de recevoir une autre modalité".

Pour les peines allant jusqu’à 18 mois, le condamné pourra en effet demander, avant le début de la détention, de purger la peine sous surveillance électronique, mais cela nécessitera toujours une décision du juge de l’application des peines.

Objectif : plus d'accompagnement, moins de récidive

Les personnes condamnées à des peines n’excédant pas 3 ans seront encore davantage accompagnées afin de réduire le risque de récidive. Mais aussi et peut-être avant tout envoyer un message plus clair sur les modalités d'exécution de la peine. Koen Geens : "On a eu une concertation intense avec les Communautés, francophone et néerlandophone, qui sont compétentes pour les maisons de justice. Et donc au niveau de l'exécution des peines, il y aura une concertation étroite entre le tribunal d'application des peines et les maisons de justice pour examiner les meilleures modalités de peines de nature en empêcher au maximum, le plus efficacement, la récidive".

Reste l'éternelle question des moyens - de la justice. "Evidemment le financement des maisons de justice est une affaire entièrement de Communautés. Pour ce qui concerne l'aspect 'tribunaux d'application des peines', nous avons prévu dans le budget 2020 60 personnes de plus, donc 12 juges, 12 magistrats de parquet, 12 greffiers et 14 membres du personnel administratif, justement pour pouvoir accueillir et absorber cette charge de travail supplémentaire". Selon le ministre de la Justice, le contenu de la peine en prison est "amélioré", notamment par une meilleure organisation de l’élaboration d'un plan de détention pour chaque condamné, du travail pénitentiaire et de la formation. Le personnel pénitentiaire aurait reçu un statut professionnel, de meilleures formations et un meilleur encadrement.

Et la surpopulation carcérale ?

Mais obliger tous les condamnés à "courtes" peines à passer d'abord par la case "prison", ne va-t-il pas ajouter une pression supplémentaire sur les établissements pénitentiaires qui doivent déjà affronter le problème récurrent de la surpopulation carcérale. Le ministre de la Justice, là aussi, se veut positif : "Pour l'instant, nous avons 7 prisons et maisons d'internement en construction ou en planning, qui devraient commencer à absorber une capacité supplémentaire à partir de 2021-2022. De plus, j'espère qu'avec une application correcte des peines, le judiciaire va faire moins appel à la détention préventive, qui, trop souvent aujourd'hui jusqu'ici et dans certains cas, était une mesure pour faire en sorte que la peine était au moins préventivement partiellement appliquée"...

La loi, qui attend encore notamment un ultime vote lors de l'ultime plénière de la Chambre la semaine prochaine, doit entrer en vigueur le 1er octobre 2020. De quoi laisser notamment le temps de préparer les services et les tribunaux et d’engager suffisamment de magistrats et de personnel pour les tribunaux de l’application des peines.