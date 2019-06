Le bourgmestre de Schaerbeek relativise le nombre d'accidents sur son territoire

Le bourgmestre de Schaerbeek a relativisé mercredi après-midi le nombre d'accidents de la route survenus ces dernières semaines sur le territoire de sa commune, après un troisième fait du genre devant une école sur un mois de temps. Bernard Clerfayt (DéFI) estime ainsi qu'il n'y en a pas davantage et que ceux-ci sont surtout dus à des fous du volant ou à des défauts d'attention des automobilistes et des piétons.

Selon les données de l'Institut bruxellois de statistique et d'analyse, il y a environ 350 accidents avec blessés légers par an à Schaerbeek, soit environ 1 par jour, et de 10 à 15 accidents graves, ce qui équivaut à 1 par mois. "Il n'y a pas plus d'accidents qu'avant mais il y a une attention médiatique plus importante à Schaerbeek", commente-t-il.

Des statistiques publiées vendredi dernier dans la presse flamande faisaient état de moins de contrôles par habitant à Schaerbeek qu'à Anvers ou Malines par exemple. "Quand vous placez des radars automatiques sur des autoroutes, le nombre de contrôles devient d'un coup gigantesque. Mais il n'y a pas d'autoroute dans ma commune et il n'y a, comme grand boulevard, que le boulevard Lambermont", rappelle Bernard Clerfayt.

Le bourgmestre contrebalance de plus ces données avec celles du baromètre de Vias, l'Institut belge pour la sécurité routière, qui montre qu'il y a moins d'accidents par habitant en Région bruxelloise qu'en Flandre et en Wallonie.

Bernard Clerfayt attribue les derniers accidents à quelques "fous du volant", qui font l'objet d'une attention particulière de sa police, et de défauts d'attention des automobilistes mais aussi des piétons.