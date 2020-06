Le bourgmestre de Bruges Dirk De fauw a été poignardé, "mon état est plutôt bon", rassure-t-il

Le bourgmestre de Bruges Dirk De faux (CD&V) a été poignardé ce samedi. Il a été touché au cou et a dû subir une intervention chirurgicale.

L'assaillant a été interpellé. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre.

"Mon état est plutôt bon pour le moment", a indiqué Dirk De fauw dans une première réaction. Il a également remercié le personnel de l'hôpital Sint-Jan à Bruges et toutes les personnes qui lui ont exprimé leur soutien. "Je reste positif et espère me remettre rapidement au travail."

D'après le fils de Dirk De fauw, cité par Het Laatste Nieuws, le suspect serait un client de son père qui serait également avocat. Il aurait attendu le bourgmestre brugeois plusieurs heures avant de l'agresser.

Le suspect a rapidement été interpellé après les faits et doit comparaître devant un juge d'instruction pour tentative de meurtre. Il n'a pas encore été auditionné. Le parquet n'est donc pas en mesure de fournir de nouvelles informations.