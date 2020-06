Le bourgmestre de Bruges Dirk De fauw a été poignardé, l'assaillant interpellé

Le bourgmestre de Bruges Dirk De faux (CD&V) a été poignardé dans sa ville, a indiqué samedi la police brugeoise.

Il a été touché au cou et subit actuellement une intervention chirurgicale, mais son état est stable, selon la VRT.

L'assaillant a été interpellé. Une enquête a été ouverte pour tentative de meurtre.

D'après les premiers éléments rapportés par les médias, les faits se seraient produits en fin de matinée dans ou à proximité du cabinet d'avocat de Dirk De fauw, dans le quartier Sint-Andries (Saint-André).

L'auteur pourrait être un client ou un ancien client de l'avocat, "avec un passé psychiatrique", a écrit le quotidien Het Laatste Nieuws sur son site.

Des informations que le parquet n'était pas en mesure de confirmer en début d'après-midi.



On ne s'attend pas à un tel geste

"Nous sommes incroyablement choqués mais soulagés que son état soit stable", a déclaré le président du CD&V Joachim Coens à l'agence Belga. "Nous souhaitons à Dirk un prompt rétablissement et beaucoup de force à sa famille. Dirk est un bon bourgmestre. On ne s'attend pas à un tel geste, certainement pas à l'encontre d'une personne si aimée et peu polarisante."

Le ministre flamand de la Jeunesse et des Médias Benjamin Dalle, également membre du parti chrétien-démocrate flamand, qualifie les faits de "terrible nouvelle" sur son compte Twitter et souhaite à l'élu brugeois de se rétablir. "Impensable. Profondément choqué. Nous croisons les doigts pour @dirk_defauw, un homme qui se tient toujours au milieu du peuple", a réagi Brecht Warnez, collègue de parti et député flamand, sur ce même réseau social.

Des personnes extérieures au CD&V ont également partagé leur émotion. "C'est terrible d'entendre ce que le bourgmestre Dirk De Fauw a vécu", indique-t-on du côté du ministre-président flamand Jan Jambon (N-VA). "Je lui souhaite un prompt rétablissement. Soutien à la famille."

Même son de cloche du côté de Meyrem Almaci, la présidente de Groen, qui transmet tout son soutien à Dirk De fauw, sa famille et ses proches.