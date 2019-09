Le bourgmestre d'Ostende répond à Jean-Claude Juncker: "Tout le monde est le bienvenu à la côte"

"Tout le monde est le bienvenu à la côte...quelle que soit la langue qu'il essaie de parler": c'est la réponse de Bart Tommelein, le bourgmestre d'Ostende aux propos de Jean Claude Juncker.. Hier, le Président de la Commission européenne a déclaré qu'il s'exprimait en allemand à la côte belge, plutôt qu'en français. "Je constate, depuis une trentaine d'années que je pratique la Côte belge, que la tolérance s'est corrigée vers le bas. Il y a trente ans, j'étais chez le boulanger, le boucher, je pouvais passer mes commandes en français; aujourd'hui on ne l'accepte plus. Donc je parle l'Allemand - ils acceptent les Allemands, plus les francophones", a commenté M. Juncker, alors qu'un sondage ce samedi donne les nationalistes de la N-VA et les extrémistes du Vlaams Belang majoritaires au Parlement flamand.

Selon lui, les francophones sont mal accueillis à la mer... Ces propos ont aussi énervé le bourgmestre de Middelkerke Jean-Marie Dedecker. Il a qualifié la déclaration de Juncker "d'outrageusement ridicule".