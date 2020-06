Le bilan du coronavirus ce mardi 23 juin : 260 nouvelles contaminations et 17 décès en 72 heures sur le territoire

Si la publication des chiffres liés à la pandémie du coronavirus est passée en mode été, et donc n’est plus diffusée les week-ends et les lundis, ils le sont toujours les mardis par Sciensano. Ce mardi 23 juin il est donc possible de faire le point sur l’évolution de la pandémie en Belgique, cette fois non plus sur les dernières 24 heures Sciensano établit une moyenne journalière sur sept jours.

Au cours du dernier bilan, on comptabilisait un total de 9696 décès sur le territoire. Ce 23 juin on déplore un total de 9713 décès soit une augmentation de 17 décès sur les trois derniers jours. Sciensano parle ainsi d’une moyenne de 5 décès durant la dernière période de sept jours. Une diminution de 46%.

Concernant le nombre de contaminations, on dénombrait 60.550 au cours du dernier bilan du 20 juin. Ce 23 juin on déplore un total de 60.810 cas soit une augmentation de 260 contaminations sur les trois derniers jours. Sciensano établit à 89 la moyenne des nouvelles contaminations par jour durant la dernière semaine. Une diminution de 17%.

La diminution de la propagation du virus dans le pays conduit Sciensano à ne plus diffuser des chiffres journaliers mais l'évolution des tendances. Une façon de "mieux objectiver l'évolution de l'épidémie, indépendamment des fluctuations des chiffres journaliers", indique l'institut.