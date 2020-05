Le Belang annonce l'arrivée de ses masques : sur twitter, M. Van Ranst applaudit : "ça permet de garder plus facilement 1,5 m de distance"

Marc Van Ranst, le virologue à présent très connu (et surtout en Flandre) a la réputation de ne pas avoir sa langue en poche. Et bien, force est de constater qu’il a aussi le clavier numérique fécond. Notamment quand il s’agit de tacler l’extrême-droite. A un tweet de Filip Dewinter, un des ténors du Vlaams Belang, il s’est ainsi fendu ce jeudi d’une répartie plutôt… piquante.

Laat u als Vlaming door #corona de mond niet snoeren... Vlaamse mondmaskers te koop via #VlaamsBelang @VBAntwerpen Bestellen 10€ per stuk via 0476347162 (stoffen mondmaskers geschikt voor FOD-volksgezondheidsfilter). pic.twitter.com/6w79qdytXq

Traduction du tweet de Filip Dewinter : "En tant que Flamand, ne soyez pas réduit au silence par #corona… Masques buccaux flamands en vente via #VlaamsBelang @VBAntwerpen - Commandez 10€ chacun via le (numéro de téléphone) (masques buccaux en tissu adaptés au filtre de santé publique du SPF)."

Ce à quoi Marc Van Ranst a répondu : "Je soutiens cette initiative. Il permet de garder plus facilement un mètre et demi de distance."

Et la joute verbale de continuer quelques heures plus tard :

Dewinter : "(Marc Van Ranst) n’a pas pu résister au temps… De plus en plus militant politique contre tout ce qui est flamand et de moins en moins virologue. Néanmoins, merci pour la publicité Marc ! Déjà plus de 400 commandes de masques de lion flamands en quelques heures…"

Van Ranst : "400 ? Amaai (expression flamande, pouvant être traduite par "Ça alors !" ou "Wow", ndlr) c’est vraiment la part du lion de la population flamande."