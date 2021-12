Le "Baromètre 2021" de la FGTB fait le point sur près de deux ans de crise Corona en Belgique

Malgré "le choc énorme", l’économie belge "a tenu le cap", peut-on lire en préambule du tableau dressé par la FGTB après près de deux ans de crise du Coronavirus, avec un rebond de l’économie "plus fort et plus rapide que prévu".

Quant aux aides allouées aux entreprises et aux indépendants, elles étaient "nécessaires pour de nombreux secteurs et entreprises", estime la FGTB, mais "il existe un déséquilibre important entre les aides aux entreprises et celles aux ménages", regrette le syndicat.

La FGTB épingle le rôle des soins de santé. La qualité de ces soins, notamment ceux dans le secteur public est mise en avant par le syndicat socialiste. Il y est question d’accès aux soins pour les plus vulnérables et d’investissement dans la prévention. "La crise a prouvé le caractère vital de ces investissements pour l’ensemble de la société", relève la FGTB.

Cependant, pour la FGTB, des vulnérabilités demeurent dans le système belge.

Le syndicat socialiste souligne l’écart de santé qui se creuse entre riches et pauvres. Pour un homme âgé de 40 à 65 ans, la mortalité est cinq fois plus élevée pour les 10% de personnes aux revenus les plus faibles par rapport aux 10% les plus riches, relève le syndicat.

La FGTB constate aussi que les ménages aux revenus les plus faibles subissent une perte de revenus relativement plus importante. Cela s’explique notamment par le fait qu’ils occupent plus d’emplois sous des contrats flexibles ou temporaires. Ce sont les premiers contrats résiliés lors de la crise.

Enfin, la FGTB constate que le nombre de personnes qui doivent recourir aux banques alimentaires est en augmentation. "En 2020, les banques alimentaires ont distribué 24% de repas en plus qu’en 2019. D’année en année, de plus en plus de personnes doivent faire appel à cette aide pour se nourrir. En 2020, entre 175.000 et 195.000 personnes ont eu recours à l’aide alimentaire chaque mois", relève la FGTB.

Autre inégalité, l’inégalité de genre. La crise a accru la difficulté de combiner travail et famille. La charge familiale incombant plus souvent aux femmes qu’aux hommes, le taux d’emploi des jeunes femmes est celui qui a le plus baissé pendant la crise du Coronavirus.

La FGTB épingle aussi la dégradation du bien-être mental pendant la crise et une fracture numérique qui ne s’arrange pas. Plus les revenus sont faibles, plus les compétences numériques sont faibles, estime la FGTB.