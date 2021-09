Le 21 septembre, 112 villes et communes hisseront un drapeau contre les armes nucléaires

Le 21 septembre, décrété Journée internationale pour la paix, 112 villes et communes belges hisseront le drapeau de la paix sur les bâtiments communaux afin de renforcer l'appel pour une Belgique sans armes nucléaires, indique lundi la Coordination nationale d'action pour la paix et la démocratie (CNAPD).

13.000 armes nucléaires sont encore déployées sur la surface de la terre

Le mardi 21 septembre marquera le coup d'envoi d'une semaine d'actions belges et européennes en faveur de la sensibilisation au désarmement nucléaire. "Utilisées, les armes nucléaires provoqueraient des conséquences humanitaires et environnementales catastrophiques et irréversibles, s'étendant sur des décennies et traversant les frontières géographiques", rappelle la CNAPD.

"Aujourd'hui, plus de 13.000 armes nucléaires sont encore déployées sur la surface de la terre. En 2020, les puissances nucléaires ont investi un montant record de 72,9 milliards de dollars dans leurs arsenaux nucléaires, reniant ainsi totalement leurs obligations en matière de désarmement nucléaire telles que définies dans le Traité de non-prolifération nucléaire (TNP)", souligne l'association.

Des bombes nucléaires américaines sont également entreposées en Belgique, sur le site de la base militaire de Kleine Brogel. "Elles seront bientôt remplacées, entre 2022 et 2024, par de nouvelles bombes plus petites et plus facilement déployables", précise la CNAPD. "Et tout cela sans aucun débat démocratique", dénonce l'association.

La semaine de sensibilisation et de mobilisation se terminera le dimanche 26 septembre, date de la Journée internationale des Nations unies pour l'abolition des armes nucléaires. Des dizaines de cyclistes se rendront à la base militaire de Kleine Brogel, à partir de la gare de Kiewit (près de Hasselt, départ 09h30). Ils seront accompagnés de cyclistes allemands et néerlandais venant des bases aériennes de Büchel (Allemagne) et Volkel (Pays-Bas) où sont entreposées d'autres bombes atomiques américaines.

Après la balade à vélo, la CNAPD prévoit également un pique-nique, des discours et une grande chaîne humaine colorée.