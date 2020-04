Le 17 mars la Belgique se préparait à entrer en confinement : que retenir de ce mois qui a déjà marqué l’histoire de notre pays ?

L’impact de ce qu’on appelle alors qu’une épidémie de coronavirus est planétaire . Après la Chine, l’Italie est durement touchée. La menace se précise pour la Belgique qui comme d’autres pays doit prendre des mesures pour réagir et tenter de contrôler la situation au plus vite.

Le quotidien des Belges est déjà bousculé, mais c’est sans comparaison avec ce qui sera annoncé le mardi 17 mars au soir . Les chiffres du nombre de contaminations et de décès commencent doucement à prendre de l’ampleur. À ce stade, on recense 14 décès et 1486 cas d’infection au Covid-19.

Et ces premiers jours de confinement ne se passent pas sans heurts. Les débuts sont difficiles, les entreprises sont frappées de plein fouet, les plus faibles aussi. Le monde du travail est durement touché et doit se réinventer, quand il le peut.

Des milliers de Belges découvrent le télétravail. Ceux qui ont des enfants en âge d’aller à l’école s’organisent et tentent d’apprendre à jongler entre leur activité professionnelle à domicile et la garde de leur progéniture. Ils ne peuvent plus compter sur une éventuelle aide des grands-parents, les personnes âgées sont fragiles et il faut éviter qu’elles n’entrent en contact avec le virus.

Dans les écoles, où les cours sont suspendus depuis le 16 mars, seuls les enfants du personnel soignant ou ceux dont les parents n’ont aucune possibilité pour les faire garder sont accueillis et encadrés par des garderies centralisées. Les cours d’écoles sont désertes.