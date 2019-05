Laurette Onkelinx (PS): "Je suis choquée! Pourquoi le roi a-t-il invité le Vlaams Belang?"

Le parti socialiste choqué

Laurette Onkelinx (PS) a vivement réagi à cette rencontre entre le Roi et le leader de l’extrême droite flamande. "Ça me choque profondément ! Pourquoi le Roi devait-il recevoir le Vlaams Belang ? Alors qu’il y a eu un 'NON' des partis démocratiques flamands en dehors de la N-VA qui ont dit qu’ils ne voulaient pas gouverner avec le Belang. Et côté francophone, personne ne veut non plus. C’est un parti raciste et violent et je trouve que le message donné par le Roi est dommageable." Avant d’ajouter, "Il (le Roi) pose un acte qui va à l’encontre du courage des partis démocratiques flamands qui disent non au Vlaams Belang".

Rudi Vervoort (PS), le ministre-président bruxellois sortant, entreprend aujourd’hui son premier tour de contacts en vue de constituer une majorité à Bruxelles. Mais il n’a pas manqué de suivre ce qui se passait non loin de lui, Place des Palais. "Le Roi est maître de son agenda. C’est sûr que pour moi, ce n’est pas un plaisir de voir cette scène en Belgique. Cependant, il y a une réalité électorale en Flandre qu’on ne peut pas nier. Mais à mes yeux, le Vlaams Belang est un parti infréquentable. C’est une décision du Roi que je peux comprendre, mais c’est avec beaucoup de regrets que j’assiste à ce moment que je n’imaginais pas voir un jour."