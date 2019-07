Laurette Onkelinx : "Le chômage n'est plus une culpabilité individuelle"

Mercredi, les négociateurs bruxellois des familles socialistes et écologistes ainsi que du DéFI et de l’Open Vld, ont présenté l’accord du prochain gouvernement bruxellois. Pour le parti socialiste, c’était Laurette Onkelinx qui menait la barque. Elle est l’invitée de Matin Première.

Indispensable pour la prochaine coalition en Wallonie, le MR a tenté par tous les moyens de s’incruster dans la coalition. En vain. Frustrée, la députée bruxelloise Françoise Schepmans a qualifié l’attitude des socialistes et des écolos de "profondément choquante".

La négociatrice bruxelloise du PS, Laurette Onkelinx, réplique : "Nous avons simplement respecté nos engagements : nous avons voulu constituer un gouvernement le plus progressiste possible. Il n’y a pas d’ostracisme."

Elle souligne par ailleurs le caractère à part entière de la région bruxelloise. "Elle veut faire de la coopération et travailler avec la Wallonie, la Flandre et les communautés. Cette région doit être respectée. Les difficultés qu’il y a eues avec le MR et l’Open Vld n’ont pas énervé les négociateurs qui, à six, ont imposé finalement Bruxelles comme une région qui doit être respectée dans son identité", se félicite Laurette Onkelinx.

Continuité vs. rupture

La figure de proue du PS a indiqué que cet accord de gouvernement constituait une continuité par rapport à la précédente coalition (PS-cdH-DéFI). Elle ajoute néanmoins qu’il existe une rupture sur certains points : "Les urgences sociales et la question climatique vont être complètement transversales. On va travailler sur toutes les politiques pour que la transition climatique puisse être un succès."

Elle plaide aussi pour un changement de paradigme : "On veut zéro laisser pour compte à Bruxelles. Le chômage n’est plus une culpabilité individuelle. Celles et ceux qui sont demandeurs d’emploi ne sont pas coupables. Ce sont les pouvoirs publics qui ont l’obligation de leur trouver une solution."

Elle ajoute que le gouvernement bruxellois va étendre à tous les âges la Garantie jeunesse, mise en place entre 2014 et 2019 que. Dans les quartiers où le taux de chômage est particulièrement élevé, des projets pilote de zones "zéro chômage" seront introduits.

Comment financer les plans de mobilité ?

Le gouvernement Vervoort III compte fortement investir dans les transports en public. Selon Laurette Onkelinx, de nouvelles lignes de métro et de tram sont déjà prévues dans un plan pluriannuel. Pour financer ces plans, la nouvelle équipe va appliquer des recettes déjà réalisées au fédéral : "Nous avons décidé d’exclure les investissements de mobilité de la trajectoire budgétaire de l’Europe. Pour des dépenses non structurelles, on peut y aller", explique la PS.

Autre mesure phare de l’accord de gouvernement en matière de mobilité : les transports publics seront gratuits pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans. "La gratuité n’est pas ce qui coûte le plus cher au niveau du budget de la STIB. Nous voulons la gratuité pour deux raisons : le soutien aux familles et aux seniors. Il faut que les jeunes s’habituent à ne plus prendre de voitures en ville, à voyager avec les transports publics", justifie Laurette Onkelinx.

Place aux jeunes

Il y a un peu plus d’un an, la Liégeoise qui a déménagé dans la région Bruxelloise, avait annoncé son départ de la vie politique active. Est-ce son dernier accord gouvernemental ? "Probablement, même si je vais encore soutenir Elio Di Rupo et Paul Magnette sur l’accord dans la Fédération Wallonie-Bruxelles. Je tourne la page et laisse la place aux jeunes, notamment avec la nomination de Nawal Ben Hamou."

