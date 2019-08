Laurette Onkelinx est candidate commissaire européenne pour la Belgique

Laurette Onkelinx (PS) est proposée par le Parti socialiste comme candidate commissaire européenne, selon une information du journal Le Soir confirmée par nos soins. Jusqu'ici, le nom de Didier Reynders (MR) était largement évoqué pour représenter la Belgique dans la commission européenne présidée par Ursula von der Leyen. Kris Peeters (CD&V), fraîchement élu député européen et ancien vice-Premier ministre belge circule aussi, mais l'alternance flamand/francophone à ce poste est en faveur d'un francophone puisqu'il faut remplacer la CD&V Mariane Thyssen.

Le choix du commissaire belge doit être rendu incessamment sous peu, en principe le 25 août. Il ne reste donc que 3 jours.

Le PS nous précise que cette candidature n'est pas une opposition à celle de Didier Reynders. Ursula von der Leyen a demandé la parité hommes-femmes dans sa commission. "Il nous semblait donc normal de proposer quelqu'un, que cela soit une femme et que cela soit Laurette Onkelinx", nous précise le parti.

La Belgique pourrait tout à fait proposer les deux noms (Reynders et Onkelinx) afin de laisser le choix à la présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, qui d'un homme ou d'une femme, elle souhaite à ses côtés.

Théoriquement, le poste de commissaire européen est octroyé par un gouvernement en formation et parallèlement à l'attribution des postes ministériels, et donc soutenu par une majorité parlementaire ce qui n'est pas le cas ici. Le PS mais surtout Ecolo souhaiteraient que le débat se fasse devant le parlement, avant que le gouvernement minoritaire et en affaires courantes ne choisisse son (ou ses) candidat(s) commissaire(s). Mais il ne reste, que trois jours.