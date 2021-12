"Laissez l’avenir vous retenir", la nouvelle campagne de sensibilisation de l’Agence Wallonne pour la Sécurité Routière

L’émotion plutôt que la répression pour conscientiser

Une vidéo plus soft que les campagnes très explicites où des accidents de voiture violents sont montrés. Une manière de communiquer innovante, car ce sont ces derniers mètres qui sont les plus importants. "En matière de sécurité routière et d’alcool, on a tout essayé", analyse Eric Hollander, directeur de l’agence AIR. "Et là, on s’est intéressé à un moment qui n’a pas été tellement investigué dans la communication de prévention, c’est le moment juste avant. C’est-à-dire les dernières secondes, les quelques mètres qui vous séparent de votre voiture, au moment où vous avez trop bu et où il est encore temps, pourtant, de prendre une décision qui soit positive et favorable", explique l’homme à la tête de cette vidéo.