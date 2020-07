La zone de police Bruxelles-Nord va renforcer ses contrôles des "mesures coronavirus"

La zone de police Bruxelles-Nord va augmenter les contrôles sur son territoire, a-t-elle communiqué mardi, dans le but de contribuer à limiter la propagation du coronavirus. "L'accent sera mis sur les lieux et les moments où il y a davantage de monde, tels que les magasins, les restaurants et les marchés", a précisé la zone.

Ce renforcement des contrôles de police sur le territoire de la zone Bruxelles-Nord a été demandé par les bourgmestres des trois communes du territoire, Schaerbeek, Evere et Saint-Josse-ten-Noode, compte tenu du nombre croissant d'infections observé ces derniers jours.

"Concrètement, cela signifie que suite à la phase préventive mise en œuvre afin de guider les citoyens dans le respect des mesures, les contrôles du port du masque obligatoire dans les magasins et sur les marchés seront dorénavant renforcés. En outre, la police effectuera des contrôles quant au respect de la distance sociale dans le secteur horeca, notamment sur les terrasses", a expliqué la zone de police Bruxelles-Nord.