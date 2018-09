La Wallonie va-t-elle privatiser les TEC ? Non, mais...

C'est certainement une première: en plein conclave budgétaire, le gouvernement wallon invite à sa table les responsables des TEC, ainsi que les responsables syndicaux de l'entreprise. Cette rencontre est tout sauf un secret, l'horaire a même été communiqué aux rédactions: 14h30.

Le message urbi et orbi de l'équipe Borsus est limpide: les grèves à répétition aux TEC, ça suffit. Et le message va être répété, à nouveau, ce vendredi, alors qu'un certain nombre de conducteurs de bus et de métro ont débrayé, pour se rendre à la manifestation contre une réforme du régime de congé maladie dans la fonction publique, à Bruxelles.

"Si l'ambiance reste ce qu'elle est aujourd'hui..."

Ce matin, le journal Le Soir titrait en Une de son édition wallonne sur une menace du gouvernement MR-cdH de privatiser les TEC. L'exécutif souhaite, une bonne fois pour toutes, que cessent les grèves intempestives, et, selon le journal vespéral, avancer de façon décisive sur le "service garanti".

Mais de quelle privatisation est-il question ? Cela concerne en fait les futurs investissements. De nouvelles lignes vont s'ouvrir, et l'exécutif "orange bleu" brandit la menace de confier ces nouvelles lignes au secteur privé, comme nous l'expliquait vendredi dernier, en marge d'une manifestation de la FGTB à Namur, le ministre wallon des Transports, le cdH Carlo Di Antonio : "Nous avons des moyens budgétaires supplémentaires. Il y a le tram, il y a d'autres projets dans le plan wallon d'investissement, avec des moyens pour des lignes supplémentaires. Nous n'avons aucune raison de confier ses lignes supplémentaires au groupe TEC si l'ambiance reste ce qu'elle est aujourd'hui. On ne peut pas imaginer un coût du tram qui est quand même considérable pour tout le monde, le budget wallon, pour le citoyen, et finalement qui ne fonctionnerait pas pendant 4, 5, 6 jours par an pour des mouvements sans aucun fondement."

"Qu'on cesse d'être les champions du monde de la grève"

Alors que de nombreux chauffeurs carolos et liégeois avaient rallié Namur pour participer à cette manifestation, Carlo Di Antonio pointait du doigt les TEC des deux plus grandes villes wallonnes : "Nous sommes en train de négocier un nouveau contrat de service public, qui va couvrir 2019 et les années à suivre. Nous allons inscrire encore beaucoup plus clairement que ce qui est inscrit aujourd'hui l'obligation de préaviser les grèves, que ces grèves aient un sens, qu'elles correspondent évidemment à une revendication et qu'on cesse d'être les champions du monde de la grève, et particulièrement au TEC-Charleroi et au TEC-Liège."

Au cdH, on ne cache pas la satisfaction de voir des bus du privé rouler sans faire grève.

Alors, non, demain, les bus du réseau public TEC ne passeront pas sous pavillon privé. Mais la part du privé (actuellement légèrement supérieure à 25%) pourrait, à l'avenir, augmenter. Et voir le tram liégeois, attendu depuis des décennies, être au confié au secteur privé serait un camouflet pour les TEC.

De l'art de mettre la pression...

Ci-dessous, un extrait d'interview du ministre wallon des Transports, Carlo Di Antonio, par Carl Defoy.