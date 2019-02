La Wallonie va dégager 50 millions d'euros pour couvrir les zones "blanches" privées de réseau GSM et 4G

Dans le cadre de son plan d'investissement, le gouvernement wallon va dégager 50 millions d'euros pour couvrir les zones blanches, ces zones où le réseau GSM et internet est inexistant ou de mauvaise qualité, se réjouit vendredi le cdH.

"Que ce soit à son domicile, à son bureau ou le long d'un trajet, un réseau de qualité et continu doit être considéré comme un service universel", estime en effet le parti qui avait fait de cette question l'un de ses chevaux de bataille.

Selon l'IBPT, cité par les humanistes, 4,5% des logements belges, soit 217.000 ménages, ne sont pas couverts par un débit internet fixe d'au moins 30 Mbit/s. "Ce sont essentiellement la province du Luxembourg, le sud namurois, l'est de Tournai (de Celles à Lessines) et le sud de la province de Liège, en ce compris les cantons de l'Est, qui sont les zones les moins desservies, soit essentiellement des zones rurales", pointe encore le cdH. "Il est essentiel que des mesures soient prises pour que la Wallonie dispose enfin d'un débit suffisant pour un usage moderne des technologies de l'information et des télécommunications", conclut le parti.