La Wallonie se penche sur la possibilité d'un saut de génération en matière d'héritage

La proposition de décret du PS visant à introduire un saut de génération dans le code des droits de succession a été brièvement débattue ce lundi en commission du Budget du Parlement de Wallonie. Les avis du Conseil d'Etat et du conseil de la fiscalité et des finances de Wallonie vont être demandés. En attendant, la proposition -largement soutenue- a été renvoyée à l'arriéré.

Concrètement, ce texte porté par l'opposition socialiste doit permettre aux petits-enfants d'hériter directement de leurs grands-parents, par le biais d'une déclaration authentique de renonciation, totale ou partielle, du parent héritier en ligne directe au premier degré au profit de ses propres enfants.

Un projet déjà adopté par la Flandre

En mars dernier, la Flandre avait déjà adopté un saut partiel de génération à un tarif fiscal avantageux prévoyant qu'un héritier touche son héritage, paie l'intégralité des droits de successions, mais conserve la possibilité pendant un an d'en faire donation, en tout ou partie, à la génération suivante sans devoir payer de droits de donation.

"En raison de l'augmentation de l'espérance de vie, les enfants héritent plus souvent à 50 ans qu'à 30 ans. Or, à 50 ans, leur parcours de vie est souvent déjà en grande partie tracé. Au moyen du saut de génération, les grands-parents pourraient donner un coup de pouce financier au moment où les petits-enfants, qui se trouvent au début de leur vie familiale et professionnelle, en ont le plus besoin", a expliqué Joëlle Kapompolé (PS) selon qui "la législation actuelle ne tient pas compte de cette évolution".

"Nous soutenons cette proposition mais nous avons des questions sur sa sécurité juridique", a de son côté indiqué Olivier Destrebecq pour le MR. "Nous ne disons pas que c'est un processus de réflexion qu'il faut arrêter mais il faut le suspendre dans l'attente de l'avis du Conseil d'Etat", a-t-il ajouté.

Nous avons des questions sur le fond

Un avis partagé par le chef de groupe cdH au Parlement de Wallonie Dimitri Fourny. "Nous avons des questions sur le fond" et notamment sur l'impact financier et budgétaire de cette proposition, a-t-il souligné.

"Par principe, je suis favorable à ce saut de génération et plus généralement à une plus grande liberté de décision sur son patrimoine. Mais il me paraît néanmoins judicieux de demander les avis du conseil d'Etat et du conseil de la fiscalité et des finances de Wallonie afin que l'on sache ce que ça peut coûter", a enfin estimé le ministre wallon du Budget, Jean-Luc Crucke (MR). "C'est en tout cas un beau débat car c'est un débat de société", a-t-il conclu.