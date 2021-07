La Wallonie n’est pas en vert sur la carte de l’ECDC, alors qu’elle en a les critères : la faute à Covidsafe ?

La Wallonie n’est pas en vert sur la carte de l’ECDC à cause d’un incroyable imbroglio dans les données. Un paradoxe bien belge : les Wallons vont ainsi devoir continuer à présenter un certificat Covid pour aller en Espagne et en Croatie, à cause des Wallons qui téléchargent Covidsafe.be. Et un peu aussi à cause d’un laboratoire qui n’avait pas transmis ses résultats à Sciensano, et à l’ECDC qui a de drôles façons de calculer. Explications.

C’était attendu : ce jeudi, lors de la mise à jour de la carte de l’ECDC (le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies), la Wallonie devait "passer en vert", c’est-à-dire être reprise dans les pays à très faible risque de contamination par le Covid-19. Une distinction qui est loin d’être uniquement honorifique puisqu’elle change les conditions pour entrer en Espagne ou en Croatie par exemple. Ainsi, les voyageurs en provenance de Flandre, en vert, ne doivent même pas présenter de certificat européen pour entrer dans ces pays, et donc n’ont pas l’obligation d’effectuer de test.

Cette distinction devait être effacée au vu des chiffres wallons, et de la classification retenue par l’ECDC. Mais stupeur lors de la mise à jour vers 13h30 : non seulement la Wallonie et Bruxelles restaient en orange, mais la Flandre quittait le vert pour repasser à l’orange aussi, comme toute la France !

Une coloration qui ne correspondait absolument pas aux données recueillies dans les pays… Et aux propres données de l’ECDC, téléchargeables sur son site. La carte était même tweetée par le Conseil de l’Europe… Avant un rétropédalage de l’ECDC, qui a supprimé sa mise à jour et avoué des "erreurs de traitement".