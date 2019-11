La Wallonie lance le "Plan Hiver" en ce 1er novembre

La Croix-Rouge démarre son plan hiver à partir de ce premier novembre. Cela signifie l'ouverture d'abris de nuit, ou encore élargissement des plages horaires des centres d’accueil de jour.

A Jambes, dans la région de Namur, le centre " L’accueil solidaire " est désormais ouvert tous les jours, jusqu’à la fin de l’hiver. Pour Michael Davreux, sans domicile fixe depuis quelques mois, c’est un refuge où se reposer, boire une tasse de café ou se laver.

Mais ce centre d’accueil de jour a également développé toute une série de nouveaux services. "On a une infirmerie pour les premiers soins, un confessionnal pour des entretiens confidentiels, des casiers individuels mis à la disposition des sans-abris, et une réserve de vêtements", explique Elis Berberi, le Président de la maison de la Croix-Rouge de Namur.

Pour offrir tous ces services, 25 bénévoles se relaient tous les jours en hiver. Et s’il n’est pas toujours facile de compléter l’équipe, l’organisation est là. Et la fréquentation de cette structure namuroise a explosé ces deux dernières années. Et elle n’accueille plus uniquement des sans-abris. Il y a aussi de plus en plus de personnes précarisées, qui ont du mal à se chauffer ou à s’acheter des vêtements.