La Wallonie franchit le cap des 80% de première dose injectée pour les 65 ans et +

Le cap des 80% de personnes âgées de 65 ans et plus vaccinées en première dose - un objectif fixé au 8 mai par le comité de concertation - vient d'être franchi ce vendredi en Wallonie, avec 80,6% de cette tranche d'âge ayant reçu une première injection, pour un total de 541.414 personnes, annonce la ministre régionale de la Santé, Christie Morreale.

La Wallonie compte désormais 37,4% de personnes de plus de 18 ans vaccinées en première dose et 12,2% en seconde dose. Plus d'un million de personnes ont ainsi reçu une première dose vaccinale.

Par ailleurs, plus de 45% des personnes souffrant de comorbidités âgées de 18 à 64 ans ont également été vaccinées. Il reste aujourd'hui un peu moins de 25.000 personnes à inviter dans cette catégorie. Quant à l'opération 'Re Vax 65+', qui permet aux plus de 65 ans de bénéficier d'une seconde chance pour se faire vacciner, elle a permis à ce stade d'enregistrer 8.700 nouveaux rendez-vous via le call center vaccination (0800/45.019). Cette opération sera clôturée d'ici la mi-mai.