La Wallonie engage deux milliards d'euros dans le transfert modal

Les deux milliards affectés, par la Wallonie, à son Plan Infrastructures 2020-2026, permettront à la Région de s’engager dans un réel transfert modal, avec un plus grand respect de l’ensemble des usagers, a assuré le ministre régional de la Mobilité, Philippe Henry, alors que l’exécutif wallon a détaillé, ce jeudi, l’affectation de ce budget.

Dans le détail, 250 millions d’euros seront notamment consacrés aux modes actifs – cycliste et piétons - ; 150 millions iront aux transports en commun et 23 millions – contre 11 actuellement – permettront de lutter contre les nuisances sonores.

Pour la première fois dans l’histoire des grands plans d’infrastructures, ce plan vise à enrayer le cercle vicieux dénoncé depuis deux décennies par la Cour des comptes, celle-ci pointant l’expansion du réseau routier wallon et, dans le même temps, le manque de moyens pour l’entretenir, a souligné le ministre Henry (Ecolo).

En termes de routes, le nouveau plan privilégie l’entretien et la rénovation du réseau existant, en y consacrant une grande partie des moyens, dont 103 millions pour le Plan Tunnels et 358 millions affectés prioritairement aux endroits les plus vétustes.

"Désormais, la règle générale est de mieux entretenir et de reprendre une gestion en bon père de famille", a poursuivi Philippe Henry.

Quelques nouvelles liaisons verront néanmoins le jour, afin de répondre à des considérations économiques (connexions vers des zones d’activités économiques) ou sociales importantes, a-t-il admis en évoquant parallèlement la nécessité de marchés publics plus durables.

"Avec ce plan, la Wallonie avance d’un grand pas dans la transition de ses infrastructures et dans sa politique de mobilité, tout en réinvestissant dans le redéploiement économique", a conclu le ministre.