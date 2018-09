La Wallonie donne deux mois aux TEC pour négocier la fin des grèves sauvages avec les syndicats

C'est certainement une première: en plein conclave budgétaire, le gouvernement wallon invitait à sa table les responsables des TEC, ainsi que les responsables syndicaux de l'entreprise. Cette rencontre était tout sauf un secret, l'horaire avait même été communiqué aux rédactions: 14h30.

Que s'est-il dit lors de cette réunion?

Le message urbi et orbi de l'équipe Borsus était limpide: les grèves à répétition aux TEC, ça suffit. Le gouvernement wallon souhaite y introduire un service garanti en cas de grève, alors qu'un certain nombre de conducteurs de bus et de métro avaient débrayé ce vendredi, pour se rendre à la manifestation contre une réforme du régime de congé maladie dans la fonction publique à Bruxelles.

Les responsables wallons ont donné deux mois à la direction de l'OTW - le nouvel Opérateur de Transport de Wallonie qui regroupe les cinq TEC et l'ex-SRWT - pour trouver un accord avec les syndicats sur l'encadrement des manifestations interprofessionnelles, a appris Belga vendredi soir, à l'issue de la rencontre.

L'administrateur général de l'OTW, Vincent Peremans, "a pris acte de la volonté du gouvernement wallon de développer le transport en commun en Wallonie" mais aussi de la condition posée par l'exécutif régional qui exige qu'un accord soit trouvé, dans les deux mois, avec les syndicats sur l'encadrement des manifestations interprofessionnelles, a expliqué Stéphane Thiery, le porte-parole de l'OTW.

Avec un objectif: éviter les débrayages imprévus, comme lors de la manifestation interprofessionnelle contre la réforme des APE le 20 septembre dernier à Namur, qui a paralysé une partie du réseau.

"L'administrateur général a fait part au gouvernement de sa volonté de parvenir à cet accord et a invité les syndicats à se remettre autour de la table pour signer le texte qui est prêt", a ajouté Stéphane Thiery. Un texte dont "certains éléments peuvent toutefois être rediscutés tant que l'objectif reste d'encadrer les manifestations interprofessionnelles", a-t-il poursuivi.

"S'il voulait nous déclarer la guerre, il ne s'y prendrait pas autrement"

Le gouvernement régional, lui, a répété que, faute d'accord, "les investissements et moyens wallons pourraient être revus et réorientés vers le privé", a-t-on indiqué du côté du cabinet du ministre wallon des Transports, Carlo Di Antonio (cdH).

Les partenaires sociaux ont deux mois pour s'entendre sur "la manière d'implémenter de manière efficace et durable un service continu en Wallonie", a poursuivi le cabinet du ministre en regrettant par ailleurs l'absence du syndicat socialiste à la réunion de ce vendredi, "ce qui témoigne d'une forme de non respect à l'égard du gouvernement".

"Nous ne négocierons pas sur le principe d'un service minimum ou quel que soit le nom que le gouvernement veut lui donner", a rétorqué Claude Vickevorst, secrétaire interrégional à la CGSP pour les TEC. "Nous sommes face à un gouvernement qui veut nous interdire de manifester et qui, en même temps, exige un accord dans les deux mois en nous menaçant de privatiser la société. S'il voulait nous déclarer la guerre, il ne s'y prendrait pas autrement", a poursuivi le représentant du syndicat socialiste.

"La CGSP n'a pas l'habitude d'obéir quand le gouvernement claque des doigts. En Belgique, les manifestations de solidarité ne sont pas interdites" et il n'est pas question, pour le syndicat, de fixer un nombre maximum de personnes pouvant faire partie de la représentation syndicale autorisée à manifester, ce que voudrait l'exécutif régional.

"Pour avancer et pour que les TEC fonctionnent bien, il faudrait surtout que le gouvernement verse des subsides corrects", a conclu M. Vickevorst.

"Si l'ambiance reste ce qu'elle est aujourd'hui..."

Ce matin, le journal Le Soir titrait en Une de son édition wallonne sur une menace du gouvernement MR-cdH de privatiser les TEC. L'exécutif souhaite surtout que cessent les grèves intempestives, et, selon le journal vespéral, avancer de façon décisive sur le "service garanti".

Mais de quelle privatisation était-il question ? Cela concerne en fait les futurs investissements. De nouvelles lignes vont s'ouvrir, et l'exécutif "orange bleu" brandit la menace de confier ces nouvelles lignes au secteur privé, comme nous l'expliquait vendredi dernier, en marge d'une manifestation de la FGTB à Namur, le ministre wallon des Transports, le cdH Carlo Di Antonio : "Nous avons des moyens budgétaires supplémentaires. Il y a le tram, il y a d'autres projets dans le plan wallon d'investissement, avec des moyens pour des lignes supplémentaires. Nous n'avons aucune raison de confier ses lignes supplémentaires au groupe TEC si l'ambiance reste ce qu'elle est aujourd'hui. On ne peut pas imaginer un coût du tram qui est quand même considérable pour tout le monde, le budget wallon, pour le citoyen, et finalement qui ne fonctionnerait pas pendant 4, 5, 6 jours par an pour des mouvements sans aucun fondement."

Qu'on cesse d'être les champions du monde de la grève

Alors que de nombreux chauffeurs carolos et liégeois avaient rallié Namur pour participer à cette manifestation, la semaine dernière, Carlo Di Antonio pointait du doigt les TEC des deux plus grandes villes wallonnes: "Nous sommes en train de négocier un nouveau contrat de service public, qui va couvrir 2019 et les années à suivre. Nous allons inscrire encore beaucoup plus clairement que ce qui est inscrit aujourd'hui l'obligation de préaviser les grèves, que ces grèves aient un sens, qu'elles correspondent évidemment à une revendication et qu'on cesse d'être les champions du monde de la grève, et particulièrement au TEC-Charleroi et au TEC-Liège."

Au cdH, on ne cache pas la satisfaction de voir des bus du privé rouler sans faire grève.

Alors, non, demain, les bus du réseau public TEC ne passeront pas sous pavillon privé. Mais la part du privé (actuellement légèrement supérieure à 25%) pourrait, à l'avenir, augmenter. Et voir le tram liégeois, attendu depuis des décennies, être au confié au secteur privé serait un camouflet pour les TEC. De l'art de mettre la pression...

Archive: un extrait d'interview du ministre wallon des Transports, Carlo Di Antonio datant de jeudi 20 septembre.