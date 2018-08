La Wallonie débloque 7,6 millions d'euros pour une nouvelle sucrerie à Feluy

Le gouvernement wallon a débloqué jeudi une prime à l'investissement de pas moins de 7,6 millions d'euros pour la construction d'une sucrerie sur le zoning de Feluy par une coopérative de betteraviers, un projet à plus de 300 millions d'euros déclenché par la fin récente d'un demi-siècle de quotas européens sur le sucre.

D'autres subsides wallons pourraient suivre, a d'ailleurs précisé le ministre wallon de l'Economie Pierre-Yves Jeholet, dans un communiqué.

Le projet, porté par la SCRL "Coopérative des Betteraviers Transformateurs", compte se fonder sur 1.800 planteurs et développer une usine de pointe. Le volume de traitement ambitionné est d'environ 1,5 million de tonnes de betteraves par campagne de récolte.

"Il s'agit d'un projet d'économie sociale et l'exploitation de la sucrerie est prévue sous la forme d'une coopérative, ainsi bénéfique à l'ensemble des coopérateurs qui, en vertu de ce modèle, pourront prétendre à une rémunération juste", a commenté M. Jaholet (MR).

Avec ce projet, la Wallonie espère occuper plus largement le marché du sucre en se fondant sur la qualité de sa production betteravière et sa localisation vis-à-vis des clients industriels et à l'exportation.

La future entreprise devrait occuper plus de 80 travailleurs directs et contribuer à la création et au soutien de centaines d'emplois indirects, ajoute M. Jeholet, qui est également ministre de l'Emploi. Les travaux devraient débuter dès 2019 avec l'objectif d'être prêt pour la campagne sucrière 2021-2022.