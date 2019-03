La Wallonie bientôt dans le coma institutionnel?

Petite cause pour gros effets. La députée wallonne Patricia Potigny quitte le MR pour rejoindre les listes Desthexe en vue des élections du 26 mai prochain et c’est tout l’édifice politique wallon qui tremble sur ses bases. Au risque de plonger la Wallonie dans un coma institutionnel jusqu’à la fin de la législature. Explications.

La majorité MR-cdH dans les choux

Certes, le gouvernement wallon MR-cdH disposait d’une majorité des plus étriquée. Avec 38 sièges sur 75, c’est dire si les députés de la majorité étaient priés de faire preuve d’assiduité lors des séances plénières. Or donc, avec le départ de Patricia Potigny, la majorité un perd un siège. Le compte est bon comme dirait l’autre : la majorité MR et cdH ne dispose plus que de 37 sièges sur 75 au Parlement. A quelques semaines de la fin de la législature, la majorité wallonne va donc devoir avancer sur des sables mouvants, suspendue aux états d’âme de Patricia Potigny et au bon vouloir d’une opposition logiquement en embuscade.

Commissions parlementaires paralysées ?

Autre effet de la défection de Patricia Potigny : la paralysie des commissions parlementaires. Déjà à l’été 2017, après le changement de coalition en Région wallonne, la répartition des sièges en commissions du Parlement wallon posait problème. Avec 6 sièges, le PS était en mesure de bloquer les textes du MR (4) et du cdH (2).

Pour sortir de l’impasse, la coalition a alors sorti la baguette magique et sorti l’argument « économies » pour réduire de 12 à 10 le nombre de députés en commission. En vertu de la de la clef d’Hondt - la clef de calcul qui vise à donner à chaque parti le nombre de sièges proportionnel à son nombre de voix – la composition des commissions parlementaires s’établissait comme suit : 4 MR et 2 cdH contre 4 PS.

Mais avec le départ de la députée MR, c’est en quelques sortes un retour à la case départ qui se profile. La composition des commissions passerait à 3 MR, 2 cdH contre 5 PS. Conséquences : les commissions parlementaires sont à l’arrêt car impossible de facto de dégager une majorité et toute latitude pour l’opposition de bloquer des textes.

Bis repetita ?

Comment sortir de l’ornière ? C’est tout l’objet de la réunion actuelle du bureau et des chefs de groupe qui se tient actuellement au Parlement wallon. Comment rebattre les cartes en commission parlementaire ? La majorité va-t-elle réitérer le coup de 2017 et descendre à 7 par exemple le nombre de députés en commission ? La réunion va-t-elle acter le statu quo, un blocage en commissions parlementaires ?

La plénière, véritable champ de bataille ?

A note que même en cas de blocage de textes en commissions parlementaires, rien n’empêchera l’Exécutif de reproposer ses textes en séance plénière où les rapports de force sont loin d’être figés. Rappelons que les votes en plénière, le quorum de présence obligatoire des députés est 38 députés et les textes sont réputés votés à la majorité des suffrages plus 1. Les présences dans les rangs peuvent donc toujours faire la différence…

Passage en force ?

Peu probable en tout cas que la majorité MR-cdH lâche l’affaire, elle qui compte bien faire passer deux de ses textes emblématiques avant la fin de la législature : la réforme des aides à la promotion de l’emploi (APE) – censée être votée demain mercredi en plénière – et l’assurance autonomie qui doit passer en commission dans une quinzaine de jours.

Bref, le Parlement wallon est loin d’être cliniquement mort.