La Wallonie augmente le nombre des services d’accompagnement des victimes de violences

La Wallonie passe à la vitesse supérieure: le gouvernement wallon doit approuver, ce jeudi, en troisième lecture, le décret visant à augmenter le nombre de services d'accompagnement des victimes de violences sexistes.

Ce projet, proposé par la ministre wallonne de la Santé et de l'Action sociale, Alda Greoli, vise à stabiliser et pérenniser les moyens des structures existantes. Mais il vise aussi à augmenter leur nombre. Autre objectif, assurer une meilleure couverture du territoire wallon vers Namur et Luxembourg, jusqu'ici non couverts.

Le décret vise aussi à développer un accompagnement pour les victimes de toutes les formes de violences. Historiquement, les services se sont concentrés sur les violences conjugales. Le décret encourage donc la prise en charge des violences sexuelles, mais aussi les violences liées à l’honneur, les mutilations génitales féminines ou le sexisme.

Prise en charge des auteurs de violences

Il y a enfin une extension à toute la Wallonie de la prise en charge des auteurs de ces violences. C’est l’organisme "Praxis" à Liège qui va rayonner sur toute la Wallonie

Selon des chiffres de 2014 de l'Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne, 1 femme sur 3 est victime de violences physiques et/ou sexuelles au cours de sa vie. En Wallonie, près de 28.000 femmes déclarent avoir subi des violences au cours des 12 derniers mois et 18 viols seraient commis chaque jour, selon une étude de l'IWEPS en partenariat avec l'Observatoire Wallon de la Santé.

Ce dispositif se veut complémentaire d'autres initiatives déjà existantes en Wallonie: