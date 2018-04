La Wallonie à la traîne ou à la pointe en matière de tourisme ?

Les beaux jours sont de retour en Wallonie et avec eux, les touristes wallons, bruxellois, flamands ou étrangers.

Que met en place la Wallonie pour les accueillir ? Comment notre région s’organise-t-elle pour répondre à la demande ?

Les chiffres montrent un attrait de plus en plus marqué pour le tourisme de proximité. Les principaux clients de l'offre touristique wallonne sont les Néerlandais (32%) et les Flamands (29%). Les Wallons (21%), les Bruxellois (9%) et les Français (4%) arrivent derrière.

La Wallonie propose quelques 311 attractions touristiques qui ont attiré plus de 10 000 000 de visiteurs répartis entre les pôles culturel (38%), récréatif (36%) et nature (26%). Le tourisme est une vraie filière pour la Wallonie, le secteur pèse 6.12% du PIB wallon et représente 60 000 emplois.

