La VRT et De Tijd vont analyser les campagnes des partis politiques sur Facebook

À environ cinq mois des élections communales, les partis politiques flamands sont en pleine campagne électorale. Cette année, encore plus que les précédentes, les réseaux sociaux vont jouer un rôle important. À Anvers, le conseil communal a par exemple décidé d'interdire le traditionnel collage d'affiches électorales.

Reinout Van Zandycke, expert en communication politique, explique à la VRT : "Lors des dernières élections communales, des responsables politiques étaient déjà en train d'expérimenter, mais c'est la première fois que Facebook va jouer un rôle vraiment crucial pendant les communales. Il n'y a aucun autre canal qui peut atteindre autant de personnes."

Dans le cadre de cette évolution, nos confrères de la VRT et de De Tijd ont lancé un appel à leurs lecteurs. Objectif : collecter le plus de publicités possible pour analyser la manière dont les équipes de campagne font de la publicité sur les réseaux sociaux.

Pour ce faire, ils utilisent le programme ProPublica qui s'installe comme un plug-in sur les navigateurs Internet, comme Mozilla Firefox ou Google Chrome. Une fois l'extension en place, les publicités des partis politiques qui apparaissent dans le fil d'actualité Facebook de l'internaute sont automatiquement envoyées aux rédactions des deux médias flamands.

"Nous pouvons alors toutes les analyser dans le courant du mois de septembre. Juste avant les élections, nous pouvons mettre au jour l'ensemble de la campagne publicitaire", raconte Bram Vandeputte, journaliste à la VRT.

Campagne adaptée

Grâce à Facebook, les partis politiques peuvent lancer des campagnes très personnalisées en fonction de divers critères comme : l'âge, le lieu de résidence ou les mentions "J'aime".

Les partis politiques peuvent donc adapter leurs messages en fonction des types de profil. Reinout Van Zandycke indique : "On pourrait comparer ça à des flyers uniques que l'on distribue dans les boîtes aux lettres. C'est beaucoup plus personnalisé et plus pertinent."

Bram Vandeputte, journaliste à la VRT, estime néanmoins que cette méthode de campagne risque de renforcer l'opinion de certaines personnes, ce qui peut-être dommageable pour la démocratie. Il nuance néanmoins : "Ce n'est pas parce que Facebook devient plus populaire que toutes les affiches vont soudainement disparaître des rues ou qu'il n'y aura plus de débats politiques à la TV. Mais, ceux qui s'informent sur la politique seulement via Facebook doivent être conscients qu'ils ne reçoivent qu'une petite partie du paysage politique."