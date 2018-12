La visite éclair en Belgique d'Yves Leterme, l'expert en affaires courantes

L'ancien Premier ministre, grand manteau d'hiver, le costume et la cravate toujours ajustés, est bien présent au rendez-vous. Devant les écrans du studio de radio qui retransmettent la fin du journal de 8 heures, le voilà qui décroche son téléphone et fait les cents pas. A l'autre bout du fil, c'est celui qui est encore actuellement son président de parti, Wouter Beke. On ne saura pas ce que les deux hommes se disent. 8h20, Yves Leterme entre en studio. "Cette démission vous rappelle-elle de mauvais souvenirs ? Comment se passe une démission chez le Roi ? Vaut-il mieux des élections anticipées ou un gouvernement en affaires courantes ?" Les questions fusent, Yves Leterme n'est pas déstabilisé, les démissions et les affaires courantes, ça le connait.

8h40, l'interview se termine. Un assistant de la VRT vient le chercher pour l'emmener vers leurs studios. Et rebelotte. "Et on pourrait vous avoir en invité dans De Afspraak aussi ? C'est à 20h30 ?". "Qu'est-ce que je fais ce soir à 20h30, fait mine de réfléchir celui qu'on appelait il y a 10 ans "Monsieur 800.000 voix" en référence à son score lors des élections de 2007 au Sénat. Ça devrait aller ! Vous avez mon numéro pour régler les détails ?"