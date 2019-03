La Ville de Bruxelles sonde la population pour préparer l'accueil dans son futur centre administratif

La Ville de Bruxelles a lancé vendredi une enquête pour sonder la population sur ses besoins en termes d'accueil par son administration. Cette démarche est destinée à aider les autorités communales à préparer au mieux le "Front Office" de demain dans le nouveau centre administratif dont les fondations sont en cours de construction sur le site de l'ex-parking 58, ont indiqué vendredi les échevins de la Démographie Ahmed El Ktibi (PS) et de la Participation, Arnaud Pinxteren (Ecolo).

Plus précisément, l'objectif de l'enquête ouverte en ligne vendredi, et à partir de lundi dans les salles d'attente de l'actuel centre administratif, situé boulevard Anspach, est de moderniser l'administration et de mieux accueillir les habitants en veillant à inclure leur réflexion sur leurs besoins.

"Cette enquête doit nous permettre de nous aider à moderniser notre administration et à être en accord avec les enjeux d'aujourd'hui: la durabilité, la digitalisation, la simplification administrative, l'accueil personnalisé, ...", a expliqué Ahmed El Ktibi.

Bxl2021

Il s'agit selon celui-ci d'une étude des besoins des citoyens et des agents, qu'il s'agisse d'information, de prise de rendez-vous, d'horaires, de décentralisation, etc.

Cette enquête s'inscrit dans le cadre du programme Front Office Bxl2021 qui comprend de nombreux projets: e-guichet Ville, création d'un espace citoyenMyBXL sur le site web, création d'un centre de contact, prise de rendez-vous en ligne pour tous, ...

L'enquête se déclinera dans les salles des guichets, où des agents munis de tablette iront à la rencontre des usagers en leur soumettant un questionnaire, et en ligne du 1er mars au 5 avril 2019 via les adresses: www.bruxelles.be/enquete et www.brussel.be/onderzoek.