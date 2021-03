La Ville de Bruxelles a sélectionné 28 projets de commerçants pour les aider à se relancer

La Ville de Bruxelles soutiendra 28 projets de commerçants et organisations destinés à relancer l’économie après la crise à hauteur d’un demi-million d’euros et à raison d’un maximum de 20.000 euros par projet. Une première série de 21 de ces projets avait été sélectionnée à la fin de l’année dernière au départ de 38 dépôts de candidatures. Mais il restait encore un peu plus de 130.000 euros de subsides à affecter. Le feu vert a été donné lundi soir aux subsides de 7 derniers candidats retenus (sur 21).

Selon l’échevin des Affaires Economiques, Fabian Maingain (DéFI), les projets sélectionnés sont répartis dans treize des quinze quartiers commerçants de la ville.

Dix-sept projets sont en lien avec l’événementiel et le culturel ; neuf portent sur la promotion de la relation avec le client et deux projets sont consacrés à la digitalisation du commerce.

Sur les bancs de l’opposition, David Weytsman (MR) et Didier Wauters (cdH) ont estimé que les projets retenus pour le quartier européen et celui de Laeken, durement touchés par la crise étaient trop peu nombreux. Fabian Maingain a précisé qu’il s’agissait d’une aide supplémentaire qui s’ajoute aux actions que mènera la Ville de Bruxelles elle-même dans tous les quartiers commerçants.