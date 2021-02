La vaisselle en fibres de bambou interdite: il y a un danger en cas de contact avec de la chaleur

Vous pensiez bien faire en troquant votre vaisselle en plastique pour des ustensiles en bambou ? Attention, il s’agit peut-être de "fibres de bambou" et ce n’est pas du tout la même chose. Ces produits sont désormais interdits à la vente. L’Afsca, l’Agence fédérale de Sécurité alimentaire, met en garde sur leur usage en cas de contact avec la chaleur.

Ne pas confondre bambou et fibres de bambou

La vaisselle en fibres de bambou n’est pas constituée, comme on pourrait le croire, à 100% de bambou ! Les fibres sont mélangées avec un polymère, généralement de la mélamine, considérée comme du plastique.

La législation européenne concernant les matériaux plastiques qui entrent en contact avec les denrées alimentaires s’applique donc pour ce type d’ustensiles. A contrario, les produits fabriqués uniquement en bambou et généralement vernis ou collés, donc sans plastique, sont autorisés…

Comment voir la différence ?

Chaque produit contient des logos relatifs à l’usage que l’on peut en faire. Lave-vaisselle, micro-ondes : une pastille au dos de l’assiette ou du bol, par exemple, vous indique si l’usage en est permis. S’il s’agit de fibres de bambou, ces logos seront barrés pour indiquer l’interdiction. Visuellement aussi, le consommateur peut faire la distinction. S’il s’agit d’un ustensile 100% en bambou, il verra clairement la structure en bois du bambou. Dans le cas de fibres de bambou, le matériau a l’apparence du plastique, sans structure de bois.

Les dangers pour la santé

Selon une étude allemande, la vaisselle en fibre de bambou n’est pas stable, c’est-à-dire que des migrations peuvent avoir lieu du matériau plastique vers l’aliment ou la boisson. Cette migration se fait généralement sous l’action de la chaleur ou en milieu acide.

La Commission européenne a donc statué. L’utilisation de fibres de bambou dans des matériaux en plastiques n’est pas autorisée et les produits de ce type mis sur le marché ne répondent pas aux normes européennes. La Belgique s’aligne donc sur la décision d’interdiction d’utilisation de cet additif non autorisé.

Les produits déjà achetés peuvent-ils encore être utilisés ?

Les consommateurs qui ont de tels produits à la maison doivent suivre scrupuleusement les instructions d’utilisation du fabricant. Les autorités recommandent également de ne pas chauffer les objets à plus de 70 °C (au micro-ondes ou au lave-vaisselle par exemple) et de ne pas les mettre en contact avec des boissons ou denrées alimentaires chaudes. De plus, il est préférable que les ustensiles soient lavés à la main ou placés dans la partie supérieure du lave-vaisselle.

Les produits en fibres de bambou retirés du marché

Les entreprises qui fabriquent ou qui importent ces matériaux et objets en contact composés de mélange de fibres de bambou et de mélamine doivent donc retirer ces produits du marché européen. Les pays du Benelux ont fixé la date butoir du 2e trimestre 2021 pour renforcer leurs contrôles et vérifier ainsi l’absence de ces objets du marché.

En Belgique, ces contrôles spécifiques seront effectués par l’AFSCA.