La vaccination obligatoire des soignants "doit s’accompagner d’une négociation avec les partenaires sociaux" selon Rudi Vervoort

Un comité de concertation se réunit ce mercredi afin de décider des mesures à prendre face à l’augmentation des cas de coronavirus en Belgique.

Interrogé sur La Première, le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort explique : "L’objectif n’est pas de refermer. On va adapter les mesures à l’évolution de la circulation du virus, on va certainement généraliser le port du masque à l’intérieur dans l’HoReCa, ces mesures ont prouvé leur efficacité".

Faut-il imposer le port du masque dans les écoles ? "J’ai le sentiment que dès 9 ans ce n’est pas d’une efficacité prouvée, surtout que c’est une tranche d’âge où on porte moins bien le masque, et cela a des conséquences psychologiques. Le jeu n’en vaut pas la chandelle".

A propos de la vaccination obligatoire du personnel soignant, Rudi Vervoort estime que "cela doit s’accompagner d’un processus de négociation avec les partenaires sociaux. Il faut aussi faire en sorte qu’il y ait une adhésion. Le personnel soignant est épuisé. Le problème, ce n’est pas le nombre de lits, mais la capacité opérationnelle qui n’est plus là. Il faut discuter de la vaccination obligatoire, c’est indispensable car plus on attend, plus cette question aura l’air d’être hors-sol". Selon lui il faut que les sanctions ne soient pas punitives. "Les opinions publiques sont vraiment figées. Vous ne savez plus discuter" sur ce sujet. Toutefois, il émet des doutes sur le fait qu’une décision soit prise ce mercredi.

Il faut laisser le choix : "Vous assumez le fait de ne pas vous faire vacciner malgré le fait que ce soit obligatoire, vous allez aussi assumer le fait que par ailleurs vous n’aurez plus accès à une série d’activités. C’est du concret" et c’est préférable à obliger à payer une amende.

La base de données concernant les personnes vaccinées à Bruxelles comporte une faille qui permettrait à n’importe qui de connaître le statut vaccinal de n’importe quel Bruxellois. "Ce n’est pas acceptable. Le secret de la vie privée en matière de santé est un principe fondamental. L’affaire est prise au sérieux et les corrections seront apportées le plus rapidement possible".