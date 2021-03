La vaccination des fonctions essentielles n’est plus prioritaire : qu'en pensent les intéressés ?

Ce mardi, invitée de Matin Première, la vice-Première ministre et ministre de la Fonction publique, Petra De Sutter a été interrogée, notamment, sur l’organisation de la campagne de vaccination et sur la vaccination des personnes exerçant une fonction essentielle. Dans le plan initial de vaccination, il était envisagé que ces personnes soient vaccinées après la vaccination des plus de 65 ans et de celles ayant des facteurs de comorbidité. Mais la vice-Première ministre l’a rappelé ce matin, la discussion sur la définition de fonction essentielle n’est pas à l’ordre du jour. Réactions dans les professions concernées.

Les priorités de vaccination ont changé

La vice-Première ministre l’a rappelé dans l’interview à Matin Première, les autorités, conseillées par les experts scientifiques, privilégient la vaccination en fonction de l’âge et des facteurs de comorbidité. "Je pense que le débat sur les fonctions essentielles est un peu passé. Il n’est plus sur la table. Comme on est en train de vacciner toute la population, ce sera seulement l’âge et les facteurs à risques médicaux qui vont jouer, sauf, par exemple, pour les policiers qui sont dans la rue et sont vraiment en première ligne", explique Petra De Suter. "Le problème avec les fonctions essentielles, quand on va les énumérer, c’est qu’il y en a énormément. Bien sûr, à juste titre, beaucoup de gens considèrent que leur fonction est essentielle. Cela deviendra impossible de décider quelle fonction oui et quelle fonction non", poursuit Petra De Suter. Elle rappelle que la principale difficulté, c’est la quantité de doses de vaccins disponibles qui impose de revoir la stratégie de vaccination quasi quotidiennement. S’il devait arriver plus de livraisons de vaccins, la question de la vaccination des fonctions essentielles pourrait revenir sur la table, mais ce n’est pas le cas pour le moment.

Avec le personnel soignant, les policiers sont les seuls à pouvoir être vaccinés prioritairement, dans certains cas

Du côté des acteurs de terrains, les professionnels qui sont susceptibles d’être en contact plus fréquent avec le Covid-19, l’impossibilité de vacciner largement les métiers essentiels reste une difficulté. Les policiers, avec le personnel soignant, forment une catégorie de personnel désignée pour bénéficier d’une vaccination prioritaire. Cependant, cela ne vaut pas pour tout le personnel de la police. Quatre critères ont été fixés. Ils doivent tous être remplis pour qu’un policier soit vaccinable avant le reste de la population. Ce policier doit travailler sur le terrain. Il doit être en contact direct avec la population. Il faut qu’il y ait toujours impossibilité de respecter la distanciation sociale. Enfin, il faut qu’il soit impossible de prendre d’autres mesures de prévention et/ou de protection. Par exemple, dans une zone de police, "on pourrait imaginer que le chef de corps ne fasse pas partie des prioritaires, mais que des collègues, de grade inférieur, fassent partie des personnes prioritaires", explique Vincent Gilles, responsable syndical SLFP pour le secteur de la police. Si le fait qu’un chef ne passe pas avant le personnel de terrain n’est pas forcément un problème, le principe d’une vaccination sur base de critères de sélection est compliqué et parfois difficilement explicable car il est sujet à interprétations. "Comme toujours, il y a une porte pour les interprétations. Par exemple, certains se posent la question, lorsqu’ils font partie du cadre administratif et logistique, donc pas nécessairement des policiers, mais qu’ils sont à l’accueil et que cet accueil n’est pas pourvu d’un sas avec vitrage, sont-ils dans les vaccinés ? Il revient à l’employeur d’établir sa propre liste sur base des quatre critères", explique Vincent Gilles. "Nous souhaitions que tout le secteur, les 51.000 membres du secteur, le cadre administratif et logistique et le cadre opérationnel soient vaccinés en priorité, mais les réalités s’imposent au politique", rappelle Vincent Gilles.

Les sapeurs-pompiers ambulanciers : les oubliés de la vaccination prioritaire, sauf exceptions

Autre fonction au contact de la population et au contact fréquent avec le virus du Covid-19, les pompiers. Ou plutôt les sapeurs-pompiers et ambulanciers, car bien souvent, ils exercent les deux fonctions dans une caserne. Au SLFP, le responsable syndical Eric Labourdette s’étonne encore que les pompiers ambulanciers ne soient pas considérés comme du personnel essentiel et prioritaire pour prétendre à la vaccination contre le coronavirus. De bon compte, il souligne l’exception bruxelloise et la salue. A Bruxelles, plus de 700 pompiers ont été déjà été vaccinés, pour la moitié d’entre eux, déjà avec la deuxième dose. La mise en œuvre de la vaccination est une compétence régionale. A Bruxelles, lorsque des doses n’ont pas été administrées dans les maisons de repos ou les hôpitaux, on les a réorientés vers le corps des sapeurs-pompiers et ambulanciers, pour ne pas gaspiller. Il faut dire que Bruxelles a cette particularité d’être doté d’un important effectif de pompiers professionnels. En dehors de Bruxelles, la vaccination des pompiers serait plus variable et plus aléatoire. "Dans le reste du pays, cela va plus lentement. Dans le Brabant wallon, on récupère aussi des doses au compte-goutte", explique Eric Labourdette, le responsable syndical du SLFP. "Au niveau fédéral, on aurait souhaité que la ministre de l’Intérieur, en collaboration avec le ministre de la Santé, car les pompiers dépendent de deux ministères (l’Intérieur pour les incendies et la Santé pour l’aide médicale urgente), nous prennent en considération. Nous, on est toujours en première ligne, en plein dans le Covid. Après le transport des malades Covid, ça ne s’arrête pas là, il y a ensuite le travail de désinfection des vêtements, des équipements de protection et des ambulances. Je suis très content pour les policiers qu’on les vaccine, mais nous qui chargeons et transportons les malades du Covid, c’est inquiétant", estime Eric Labourdette.

Avec le retour des élèves en présentiel, les enseignants s’inquiètent de ne pas être vaccinés

Autre profession potentiellement au contact du virus, celle d’enseignant. Là aussi, on semble ne pas avoir d’autre choix que de prendre acte des décisions politiques, mais on ne comprend pas pourquoi les enseignants ne sont pas considérés comme exerçant une fonction à risque. "Si le monde politique veut être cohérent, puisqu’il a toujours reconnu que l’éducation et l’école sont une priorité, il devait au moment de la vaccination rendre aussi le personnel qui y travaille prioritaire", explique Roland Lahaye, secrétaire général de la CSC Enseignement. Le responsable syndical constate aussi une augmentation des inquiétudes chez les enseignants à l’approche du retour des élèves en classe dans le secondaire. "Depuis qu’on a annoncé un retour en présentiel, les profs reviennent vers nous en se demandant ce qu’il en est de la vaccination, parce qu’il faut qu’ils soient protégés", constate Roland Lahaye. ►►► Coronavirus : projet-pilote de tests salivaires des enseignants pour déceler rapidement des cas dans les écoles Le Secrétaire général de la CSC Enseignement explique avoir toujours plaidé pour une vaccination générale des enseignants. Vu le contexte et, notamment, le fait que les doses de vaccin ne soient pas livrées en suffisance, il demande une chose : "Au moins vacciner les enseignants qui sont à risque. Tous ceux qui présentent des risques, qu’on les priorise. Ce ne doit pas être compliqué à faire", explique Roland Lahaye, pour qui "il faut rassurer les gens". Vacciner en priorité les enseignants à risque, ceux de l’enseignement maternel ou ceux du spécialisé, pourrait aussi être une alternative. Enfin, Roland Lahaye constate des incohérences sur le terrain : "Il y a du personnel qui travaille à Bruxelles. Certains qui dépendent de la Cocof ont été vaccinés. Certains qui n’en dépendent pas n’ont pas été vaccinés mais travaillent avec les mêmes élèves au sein des mêmes établissements, mais ils ne dépendent pas du même niveau. Il y a des incohérences", regrette Roland Lahaye.

Les facteurs aussi aimeraient être vaccinés rapidement

Autre profession au contact de la population, les facteurs. Là aussi, on regrette de ne pas être considéré comme une fonction essentielle, exposée au risque de la contamination. "Ce sont des personnes qui sont au contact de la population en permanence et qui sont un vecteur de propagation", estime Thierry Tasset, Secrétaire général de la CGSP Secteur postal. "Les soignants sont au contact des personnes malades. Les postiers sont au contact de toute la population", constate Thierry Tasset. Selon lui, sur ce sujet de la vaccination, syndicat et direction de bpost seraient sur la même longueur d’onde. "Au niveau de l’entreprise, ils essaient de pousser pour qu’il y ait une vaccination en interne, mais vu le système de vaccination choisi, cela bloque", conclut M. Tasset.