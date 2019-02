La transparence administrative sur la table du parlement wallon

Une proposition de décret visant à renforcer le rôle de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) est discutée et soumise au vote des parlementaires ce mardi en commission du Parlement de Wallonie. Déposé par Ecolo et amendé par le PS et le PTB afin notamment d'octroyer à la CADA un pouvoir décisionnel, le texte tend à faciliter l'accès, pour les citoyens, aux documents et aux actes administratifs, assurant ainsi une transparence que tous les partis affirment appeler de leurs vœux.

Action de mouvements citoyens

Le parcours de cette proposition semble toutefois semé d'embûches. C'est la raison pour laquelle une action rassemble devant le parlement wallon ce mardi des gilets jaunes, des membres de Cumuleo et Transparencia.

Selon le site Cumuleo, qui prône la transparence dans le domaine public, la ministre wallonne de la Fonction publique, Alda Greoli, "multiplie en effet, depuis un an et demi et au nom du gouvernement régional, les manœuvres dilatoires, les mensonges et les engagements non respectés pour bloquer les initiatives parlementaires sur ce sujet".

Le texte aurait ainsi été envoyé, en dernière minute, au Conseil d'Etat alors que ce dernier s'était déjà penché sur le projet de l'ex-ministre socialiste Christophe Lacroix, à la base de ce qui est aujourd'hui sur la table des parlementaires régionaux, dénonce Cumuleo.