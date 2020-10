La transition numérique, cette ambition du gouvernement De Croo accueillie avec circonspection par le secteur

Ce lundi dans le marché matinal de Simon Bourgeois sur la Première, focus sur ce qui est l’une des ambitions du nouveau gouvernement et dont on a relativement peu parlé jusqu’à présent : la transition numérique. Dans le milieu des start-up et de la tech, on a évidemment lu avec beaucoup d’attention les annonces de la Vivaldi et pour le moment l’accueil est plutôt faible.

Un gros challenge qu’il va devoir réaliser

Fin de semaine passée, à peine nommé, le nouveau secrétaire d’État à la digitalisation et à la protection de la vie privée, Mathieu Michel, a de suite été moqué et raillé sur Internet. Il faut dire qu’il est presque absent des réseaux sociaux, son site Internet est, plutôt désuet et l’homme n’est manifestement pas très porté sur le digital.

À tel point que Julie Foulon, l’une des figures de proue de la tech bruxelloise, notamment la cofondatrice de MolenGeek, se demande si c’est la bonne personne au bon endroit.

"C’est un peu la question qu’on se pose tous, parce que c’est vrai que le fait de ne pas avoir de comptes réseaux sociaux a vraiment fait le buzz récemment. Mais est-ce qu’il faut être une star des réseaux sociaux pour bien comprendre les enjeux de la digitalisation ? Je ne sais pas. Maintenant, c’est un gros challenge qu’il va devoir réaliser, mais il ne faudra pas louper le coche parce que c’est fondamental pour notre économie, pour notre société", explique Julie Foulon.

Le choix de la personne laisse donc sceptique, mais il ne serait pas le premier à se révéler dans le temps. Nos confrères de l’Écho avaient d’ailleurs fait un article vendredi sur la nomination de Mathieu Michel intitulé " Fantôme digital ou génie disruptif ? ".

De Croo en terrain connu

Par contre, concernant Alexander De Croo comme nouveau Premier ministre, l’accueil par le milieu de la tech est plutôt positif. Il faut dire qu’il a lui-même été ministre de l’Agenda numérique. Ancien entrepreneur, il est considéré comme tech friendly et connaisseur du secteur. Apprécié donc en général, une personne qui connaît le secteur, à cette place-là, est jugée plutôt de bon augure.

Enthousiasme modéré

Concernant les projets du gouvernement Vivaldi dans le domaine numérique, les avis sont également mitigés. Laurent Hublet, patron du campus numérique Be Central à Bruxelles, est plutôt enthousiaste en lisant l’accord de gouvernement.

"On y parle de réduction du fossé numérique, donc les personnes qui sont en situation de vulnérabilité numérique parce qu’elles n’ont pas les compétences qui sont nécessaires pour vraiment être des citoyens à part entière dans le monde numérique d’aujourd’hui, et je vois que l’accord de gouvernement est assez ambitieux sur cette question. Et effectivement, quand on voit que ça concerne 40% des Belges, c’est bien que les pouvoirs publics prennent ça à bras-le-corps."

Laurent Hublet connaît bien Alexander De Croo, il travaillait dans son cabinet à l’époque où le Premier s’occupait du digital.

Autre élément, le mot " numérique " apparaît en tout 43 fois dans l’accord de gouvernement. Grands investissements et taxation dans le numérique, numérisation de l’administration, de la justice et de la santé, un projet ambitieux et cela est un bon signal pour les gens du secteur.

Quid de la sortie de crise

Reste la question de la sortie de crise. Et de ce point de vue, la préoccupation du secteur est grande. Pour Aurélie Couvreur, coach de start-up, cela manque clairement d’ambition :

"Ce qui me pose question, c’est le fait que j’ai vu passer des mesures, comme la prolongation des droits passerelles, la facilitation de la première embauche et des choses comme ça, mais je n’ai pas vu de plan, de véritable plan de relance qui permette à tout le monde de se concentrer dans une même direction, à l’image de la France où on a allié les start-up, la digitalisation de l’État et des grandes entreprises et un budget de sept milliards. Pour moi, ça, c’est un plan et je pense que c’est indispensable parce qu’on n’a pas beaucoup de temps devant nous et on sait que le premier trimestre 2021 va être tendu."

Un secteur demandeur de soutiens publics mais pas particulièrement rassurés pour le moment.