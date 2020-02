La tempête Ciara ralentit les transports en commun: perturbations à la STIB, "retards importants" sur le rail

La mesure de limitation de vitesse des trains à 80 km/h sur le réseau et 160 km/h sur les trains à grande vitesse, instaurée ce dimanche , a été levée vers 8h a annoncé le gestionnaire du réseau Infrabel. "Comptez sur des retards importants ce matin", écrit la SNCB sur son compte Twitter.

Lundi matin, 32 trains P devront être supprimés, a indiqué la SNCB. L'entreprise invite les voyageurs à se renseigner via l'un de ses canaux de communication: via son site internet, son application mobile ou dans les gares. La limitation de la vitesse des trains à 80 km/h a été prolongée, car des débris et des arbres peuvent se trouver sur les voies.

La situation est suivie de près par Infrabel et la SNCB, qui devraient décider conjointement de lever les différentes mesures de précaution au cours de la journée.

A Bruxelles

La Stib annonce que plusieurs lignes de bus et de tram sont encore perturbées ce matin à la suite de la tempête Ciara. Ainsi les trams 3 et 7 sont interrompus entre le Pont Van Praet et Heembeek en raison de caténaire arraché. Ils sont remplacés par des T-bus.