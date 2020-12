La tempête Bella apporte vent et neige sur la Belgique : le point sur les dégâts

Des vents violents soufflent ce dimanche en journée dans le nord-ouest puis en soirée du sud-ouest au nord-est de la France à cause de la tempête Bella qui sévit sur les îles Britanniques et déborde sur l’Hexagone, selon Météo-France. L’Institut royal météorologique prévoit de son côté des rafales de 80 à 100 km/h jusqu’en début de soirée sur l’ensemble du territoire belge.

Des rafales jusqu’à 120 km/h

Les rafales atteindront 80 à 100 km/h dans les terres, 100 à 120 km/h sur le littoral. Et dans le Finistère et la Manche, ils iront jusqu’à 110 km/h dans les terres localement, et jusqu’à 130 km/h sur les caps exposés. En début de journée, des pluies continues modérées s’étendent de la Bretagne à la frontière belge, gagnant les Pays de la Loire, les Charentes et l’Ile de France en cours de matinée.

►►► Un dimanche tempétueux sous le vent et la neige

L’après-midi le front se décale de la Nouvelle Aquitaine au Centre, la région parisienne et les Ardennes, puis du Sud-Ouest au Nord-Est le soir.

En Belgique, outre le vent, l’IRM a placé les provinces de Liège, Namur et Luxembourg en alerte orange pour les conditions de circulation. Les autorités recommandent de rester chez soi et de ne pas circuler à proximité des arbres et autres espaces verts. En région liégeoise, les parcs et cimetières sont fermés à la circulation. Il en va de même pour certains parcs de la Région bruxelloise, ainsi que pour le bois de la Cambre. Le numéro 1722 est activé pour les interventions non urgentes.

Chute de branches sur l’E42

Sur l’E42 à 11h30, les pompiers de Namur ont été appelés pour des branches tombées sur l’autoroute à hauteur du km 58 vers Liège. Deux arbres sont tombés sur le talus et des branches ont obstrué le passage. L’E42 n’a pas été bloquée.

Namur, Luxembourg et Brabant wallon

En fin de matinée, il n’y a pas eu de gros dégâts dans les provinces du Luxembourg, de Namur et du Brabant wallon. Il n’y a pas de toitures endommagées ou envolées, seulement quelques petits arbres déracinés et des branchages arrachés.

Dans le Brabant wallon depuis ce matin 5h30, les pompiers ont été sollicités pour 32 interventions. La plupart des demandes concernent des arbres menaçant de tomber et des branchages arrachés par les vents violents attribués à la tempête Bella qui sévit sur les Îles Britanniques et affectent également la Belgique.

Les régions de Braine-l’Alleud et Wavre semblent plus touchées que le reste de la province. Dans l’est brabançon, seules sept demandes d’aide ont été enregistrées, dont une pour la stabilisation d’un chalet de jardin qui risquait de s’envoler dans les environs de Jodoigne.

Hainaut

Une trentaine d’interventions ont été nécessaires ce dimanche matin dans la zone de secours Wallonie Picarde (Hainaut ouest). Mais il n'y a rien eu de grave, seulement des tuiles et des branches arrachées, ou des arbres tombés sur la chaussée. Un regain de vent était annoncé à partir de 13 heures.