La SWDE engage des fontainiers pour traquer les fuites d'eau et faire des économies

La SWDE (Société Wallonne de Distribution d’Eau) avait réduit ses effectifs par mesure d'économie. Aujourd’hui, changement de stratégie: la société engage des dizaines de fontainiers. Ils auront pour mission d’entretenir et de réparer 38.000 km d’un réseau que la société renouvelle progressivement.

Les conduites ont une durée de vie moyenne de 60 ans. Et la SWDE renouvelle chaque année 1% du réseau. Faites le compte : impossible à ce rythme de tout rénover dans les temps.

Du coup, l’option de la SWDE est de prolonger la longévité des canalisations, en les inspectant régulièrement et en intervenant plus vite sur les problèmes. Pour ce faire, la SWDE a multiplié les capteurs, les instruments de recherche de fuite et, désormais aussi le personnel.

C’est ainsi qu’aujourd’hui, une fuite est repérée et réparée dans les deux jours. Cela permet d’ores et déjà d’éviter la perte plus de 5,5 millions de m³ sur les 25 millions qui s’échappent annuellement des conduites.

L’économie est appréciable, tant du point de vue environnemental qu’au niveau financier : la SWDE considère que c’est plus de 1,6 million d'euros épargnés.

Cela tombe à point quand le nouveau gouvernement wallon demande aux distributeurs d’investir dans la modernisation de leur réseau, mais sans toucher au prix de l’eau.