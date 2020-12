La Sûreté de l'Etat recale la reconnaissance de la Grande Mosquée de Bruxelles

La Sûreté évoquerait également le manque de diversité au sein des organes de gestion, trop marqués par les deux grandes communautés religieuses historiques de Belgique, marocaine et turque, au travers cette fois du président de l'EMB, Mehmet Üstün. En clair: pas assez ouverts aux fidèles belges convertis ou originaires d'autres pays. Enfin, l’islam mis en avant par le lieu de culte ne serait pas encore en phase avec la société belge.

L’Etat Fédéral remet un avis négatif suite à la demande de reconnaissance de la Grande Mosquée du Cinquantenaire, à Bruxelles. C’est ce qu’a appris la RTBF. La demande avait été introduite par l’Exécutif des musulmans de Belgique (EMB) et l’ASBL "Association de gestion de la Grande Mosquée de Bruxelles" qui a repris lieu culte après la remise des clés par l’Arabie saoudite. C’était en avril 2019.

La reconnaissance officielle d’un lieu de culte par les autorités belges n’est pas une obligation. Mais celle-ci permet plus de transparence. Dans le cadre de la Grande Mosquée du Cinquantenaire, dont les gestionnaires précédents ont été pointés du doigt dans le cadre de la commission parlementaire sur les attentats du 22 mars 2016, quant à la diffusion d’un islam rigoriste et wahhabite, cela aurait constitué un symbole et un exemple pour les mosquées belges réticentes à passer par une officialisation de leurs statuts.

Prise en charge du salaire des imams mais pas que

La reconnaissance permet notamment l’intervention des pouvoirs publics pour combler un déficit financier, une intervention financière dans le cadre de travaux d’entretien, des avantages fiscaux, la prise en charge du salaire des imams (jusqu’à trois représentants par mosquée reconnue).

L’ASBL gérant le lieu de culte doit, en contrepartie, travailler à livre ouvert. Ses statuts sont totalement transparents et la mosquée, dans ce cas-ci, doit obligatoirement mettre en place un comité de gestion qui va élaborer un budget prévisionnel et présenter ses comptes auprès la tutelle régionale. Les sources de financement sont par conséquent davantage contrôlées.

Ce sont les Régions qui octroient la reconnaissance. Mais avant cette étape, la demande fait l’objet d’un avis du Service Public Fédéral Justice, ainsi que de la Sûreté de l’Etat. D’autres services interviennent dans le processus : l’OCAM (qui analyse la menace sur le territoire belge), le Service général du renseignement de la Défense, la Police fédérale, la police locale où se situe la mosquée, l’Office des étrangers, la Cellule de traitement des informations financières (CETIF)…