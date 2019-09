"La stratégie du gouvernement va virer au bleu": la démonstration façon "chimie facile" du PTB au Parlement (vidéo)

Germain Mugemangano - © BRUNO FAHY - BELGA

"La stratégie du gouvernement est comme cette bouteille, elle va virer au bleu" - 16/09/2019 A la tribune du parlement wallon, Germain Mugemangango (PTB): "Les accords de gouvernement me font penser à cette bouteille. Elle semble sympathique, pleine de bonnes intentions, rafraichissante. Mais si on veut savoir ce qu'elle cache, ce qui va se passer avec vos accords, la stratégie fondamentale du gouvernement, elle sera classique, libérale, celle qui a été appliquée pendant 25 ans, et qui n'a rien donné".